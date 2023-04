Once Caldas perdió con Alianza y el partido terminó con violencia

Once Caldas perdió 1-2 con Alianza Petrolera en el cierre de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2023 y sigue último en la tabla de posiciones, agravando su crisis deportiva y despertando la ira de los violentos hinchas de la barra ‘Holocausto Norte’, quienes invadieron el campo para agredir a sus jugadores.



El partido terminó mal, con actos violentos y agresiones a los futbolistas del Once, pues los barrabravas se metieron a la cancha, porque su equipo no pudo por lo menos empatar el juego, que terminó al minuto 89 por falta de garantías.



El partido no pintaba bien desde antes de jugarse, pues los hinchas del Once atacaron el bus del equipo, lanzando piedras y hasta bolsas de una sustancia que sería sangre, amenazando si no se ganaba este martes.



Once Caldas comenzó jugando mejor que el rival, pero no cuenta con suerte y al minuto 12 se pudo arriba en el marcador Alianza Petrolera con un golazo de Efraín Navarro: remate de media distancia que silenció al Palogrande.



Los jugadores del Once no alcanzaron a reaccionar cuando llegó el 0-2, con un gol en propia puerta del experimentado Marlon Piedrahita.



El primer tiempo fue un dolor de cabeza para el albo, pues estuvo confundido y no pudo reponerse a los dos golpes del visitante.



Arrancando el segundo tiempo parecía que el Once reaccionaba, pues al 47’ Fáiner Torijano, de cabeza, aprovechó una jugada de pelota quieta para descontar. El 1-2 ilusionó a los aficionados con un renacer.



Parecía que las cosas se volvían a caer al minuto 56, pues Luciano Ospina marcó gol para Alianza, pero el VAR anuló la jugada.



Sin embargo, el equipo de Manizales no pudo encontrar el empate y volvió a perder los puntos, mientras que los violentos, como se está volviendo costumbre en el fútbol colombiano, hicieron de las suyas y dañaron el espectáculo.