El blanco la vio negra: Once Caldas no pudo meterse a los ocho en Liga

Once Caldas se perdió una oportunidad única para meterse a los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2022, pues perdió 0-1 contra Jaguares de Córdoba este sábado, en partido de la fecha 15 en el estadio Palogrande.



El blanco la vio negra, pues las cosas no salieron como esperaba. Si bien no era claro dominador, el Once hacía merecimientos para ser ganador del partido, teniendo buenas oportunidades en el primer tiempo para irse arriba en el marcador.



Sin embargo, a los 36 minutos un centro al área blanca, en una de las pocas escaramuzas del visitante, terminó en penalti decretado vía VAR y el árbitro Yahir Cárdenas.



A los 38, el penal lo cobró Jhonier Viveros para poner el 0-1, injusto si se quiere, para Jaguares.



Desde ese momento, Once Caldas jugó con desespero, con ansiedad y sin orden ni claridad. Por más que lo intentó, no pudo igualar y hasta el final sufrió porque no encontró la llave para macar gol.



Once Caldas se quedó con 22 puntos, afuera del grupo de los ocho primeros. Por su parte, Jaguares llegó a 14 unidades, es decimoquinto, y solo juega a dañarle el caminado a sus rivales.