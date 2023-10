Fuerte regaño de Pedro Sarmiento a Dayro Moreno: ‘Aquí no manda’

Once Caldas empató 2-2 con Independiente Medellín en la fecha 15 de la Liga BetPlay, y el equipo de Manizales tiene comprometida la clasificación a cuadrangulares semifinales.



Uno de los autores de los goles del blanco-blanco fue Dayro Moreno, quien está muy cerca de convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano.



Justamente esa presión por entrar en la historia del FPC, tiene a Dayro algo impulsivo, estresado, y ya se le ha visto en varios partidos regañar a sus compañeros, manotearles; y este domingo en el Palogrande no fue la excepción.



Así, Pedro Sarmiento reaccionó y reconoció la mala actitud de Dayro, por lo que envió un regaño y prometió hablar personalmente con el ídolo, para que le baje a su temperamento y tenga más respeto con sus compañeros.



“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, aseguró Sarmiento.



El DT del Once agregó: “Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”.