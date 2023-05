Éxodo en Manizales: Once Caldas comunicó la salida de varios jugadores

Once Caldas quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga BetPlay por octava vez consecutiva. El prime semestre del equipo fue para el olvido luego de salidas de entrenadores, problemas con la afición, entre otros.



Sin embargo, la directiva del conjunto blanco de Manizales ya trabaja en un nuevo proyecto y por ello, comunicó la salida de varios jugadores que no continuarán el próximo semestre.



En un comunicado publicado a través de sus canales oficiales, Once Caldas informó que Jhon Fredy Pajoy, Guillermo Celis, Leonardo Pico, Nahuel Gallardo y Alejandro Artunduaga fueron desvinculados de la institución.



"El club le agradece a los jugadores por su profesionalismo y compromiso durante el tiempo que estuvieron vinculados al equipo y les desea éxito en el futuro", agregó el equipo.

Estas salidas hacen suponer que llegarán nuevos refuerzos al equipo. A pesar de no confirmar fichajes, Once caldas adelantó que toda la información será revelada en redes sociales. "Toda la información del equipo se dará a conocer a través de las redes sociales y página web de la institución”, puntualizó.