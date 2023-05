Once Caldas ya tendría decidido terminar contrato a cinco jugadores

La Liga BetPlay 2023-I está próxima a terminar en su temporada regular y con varios equipos ya eliminados y sin opción de clasificar a los cuadrangulares finales, algunos directivos han decidido ir adelantando gestiones en cuanto a futbolistas que no continuarían para el segundo semestre del torneo.

Uno de los equipos que empezó a adelantar la terminación de contrato de algunos jugadores es el Once Caldas, quien ya habría enviado la respectiva notificación a cinco de su plantilla, a quienes les dijeron no en la renovación.



De acuerdo a información de los periodistas Felipe Sierra y Juan Esteban Londoño, Once Caldas ya les habría dicho a Guillermo Celis, Alejandro Artunduaga, Jáider Riquett, Nahuel Gallardo y Leonardo Pico que no continuarán para la próxima temporada. Igualmente, ya hay algunos que no jugarán lo que resta de Liga para evitar lesiones que puedan frustrar la terminación de contrato.



Siguiendo con la información de @PSierraR. Esta semana se enviaron las cartas protocolarias de la terminación de contrato de los 5 jugadores (Celis, Artunduaga, Riquett, Nahuel y Pico). Algunos ya fueron apartados para evitar lesiones pic.twitter.com/cuhFVia3lz — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) May 6, 2023



​Actualmente Once Caldas es colero de la Liga BetPlay 2023-I con 12 puntos y después de su partido contra Junior enfrentará a Deportivo Pereira y Atlético Huila, siendo estos sus últimos encuentros de este primer semestre.