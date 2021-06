Eduardo Lara sonríe: dos caras nuevas para el Once Caldas en Liga

Se mueve la bolsa de jugadores en Colombia. El Once Caldas, que viene de un primer semestre tristísimo, anunció este miércoles sus dos caras nuevas para el Finalización 2021.

El experimentado entrenador Eduardo Lara no tuvo un comienzo de año positivo, su equipo por momentos mostró un juego colectivo interesante, pero los resultados jamás llegaron. Culminó en la casilla 15 con apenas 17 unidades de 54 posibles.



Con la intención de reforzar su plantilla y ante la salida de piezas vitales como Sebastián Hernández, el cuadro manizaleño reforzó su zaga defensiva y delantera.



Un viejo conocido regresa a casa: Jefferson Cuero. El extremo de 33 años debutó en 2010 con la casaca blanca y estuvo hasta 2012. Sus grandes actuaciones lo catapultaron al DIM, Santa Fe y el Morelia mexicano. la última temporada fue de lo más destacado de Jaguares.



La otra cara nueva es el campeón con América Nicolás Giraldo. El lateral izquierdo jugó en el fútbol uruguayo y brasileño hasta que fichó por el cuadro escarlata en 2020. No tuvo mayor regularidad y terminó arribando a la capital caldense.



Así pues, el Once va conformando poco a poco una nómina que pueda volver a competir a nivel nacional...