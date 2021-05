¡Atención manizaleños! Cambios en la parte deportiva del Once Caldas

Las temporadas recientes del Once Caldas no han sido las mejores, ausentes en los cuartos de final para este semestre y por cuarta ocasión consecutiva en la búsqueda del título, además de las regulares campañas que lo dejarían comprometido en un futuro con el descenso. El ambiente no es el mejor en lo deportivo, por lo que el club tomó nuevas medidas.



En un comunicado, el campeón de América anunció la salida de Neys Nieto como director deportivo de la institución, quien se desempeñaba en el cargo desde marzo del 2019. En su lugar, llegará Fernando José Dortti, quien ya ha tenido paso por el Once Caldas como asistente técnico.



“Dorti ha sido auxiliar técnico de Selecciones Argentina en eliminatorias mundialistas, Copas América , Juegos Olímpicos, Copas Mundo y Copa Confederaciones, al lado de entrenadores como José Pékerman y Marcelo Bielsa”.



El club finaliza el escrito agradeciendo a Neys Nieto su aporte a la institución, desde el equipo profesional y en divisiones menores.