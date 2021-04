Jaguares se aferra al milagro: agónico triunfo contra Once Caldas

La jornada 17 del fútbol colombiano continuó este lunes con el duelo entre Once Caldas y Jaguares en el Palogrande de Manizales. Los dirigidos por Alberto Suárez se aferraban a una mínima posibilidad de clasificar a los ocho, razón por la que debían ganar como fuese.

El partido comenzó sumamente lento y corto en opciones de gol. El dueño de casa intentaba imponer condiciones, pero la visita, ordenanada en defensa, logró aguantar con serenidad. Una llegada por banda y poco más.



La primera clara del partido terminaría al fondo de la red. Al minuto 25, el Once Caldas generó peligro con un centro llovido al área que cabeceó Deivy Balanta en el segundo palo, Duvan Felipe Viáfara complementó con un remate mordido y el zaguero Fabián Mosquera, queriendo despejar, terminó anotando en su propia meta



Al 32’, en un contragolpe certero, los de Eduardo Lara casi sentencian el segundo. David Lemos, la gran figura del equipo y con paso por microciclo de Selección, quedó mano a mano con José Luis Chunga, definió cruzado ante su salida, pero el balón salió desviado.



En adelante aceleró un poco Jaguares, pero tanto Pablo Rojas como Wilder Guisao lucieron bastante imprecisos...

Si bien las ocasiones escasearon, ambos equipos cambiaron el chip en la segunda parte. Los de Montería realizaron dos variantes ofensivas, aspecto que les brindo mayor soltura en ataque.



Se vio un partido más vertical, velocidad y profundidad de lado y lado, pero con ineficacia en el último tercio de cancha. Poco a poco, el tiempo se transformaba en enemigo del que iba abajo en el marcador.



Justamente el cuadro felino tuvo su más clara al minuto 70, después de una escapada de Guisao por derecha y un centro cabeceado por Pablo Bueno en total soledad. La bola pasó apenas desviada.



Eduardo Lara movió piezas para fortalecer su mediocampo. La idea era evitar dolores de cabeza en defensa, aunque su equipo se fue metiendo atrás para cuidar la victoria parcial.



La idea no dio resultado. Al minuto 77, Bueno recibió un gran pase dentro del área, remató de volea y venció al golero Gerardo Ortíz. Merecido premio para la visita que igualaba el marcador.



Ahora bien, la cosa no terminó ahí. Guisao siguió generando por zona izquierda y al 82' envió un centro preciso, a ras de césped, que capitalizó Roger Lemus... ¡Remontada felina!



Finalmente sería victoria por 2-1 para Jaguares, con ello se sube a la décima casilla con 23 unidades y no pierde la esperanza de jugar las finales del fútbol colombiano.