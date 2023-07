¿Once Caldas está en venta? Vuelven intereses para adquirir al club

Once Caldas se prepara para arrancar la Liga BetPlay, buscando mejorar las campañas anteriores y resultados, no solo pensando en regresar a los cuadrangulares, de los cuales se ha perdido los últimos y por poco.



El tema del descenso es una tarea pendiente para esta temporada. Un monstruo que ha crecido con el paso de los años anteriores y para este segundo semestre, necesitará no solo las caídas de Huila y Unión Magdalena, sino sumar y hacer una campaña más que decente.



Con ese panorama, surgen nuevas posturas acerca del futuro del club. De acuerdo a información de Julián Capera, saldría una chance para que el cuadro manizaleño pasara a otro dueño “Hay un grupo de inversores que está interesado en comprar un paquete accionario del Once Caldas. Por ahora, es un interés”.



“Se ha podido comprobar con este grupo inversor y los intermediaros en Colombia ¿Qué viene ahora? Es identificar que tiene la empresa antes de comprarla, todo y ordenar la propuesta de compra” agregó.



Concluyó con la contraparte, respecto a la posición de los actuales mandatarios del club blanco “Los dirigentes de Once Caldas, a hoy, dicen que no conocen la oferta. Si las conoce, tráigalas. Podrían conocerlas en los próximos días”.