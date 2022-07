Marcelino Carreazo en el 'ojo del huracán': envían queja formal a FCF

La novela de Marcelino Carreazo tiene un nuevo capitulo. Once Caldas informó en un comunicado que envió una queja formal a la Federación Colombiana de Fútbol en contra del jugador colombo-venezolano, a quien señalan de negarse a renovar, o bien, de aceptar alguna alguna de las ofertas que han recibido por él. Tendría negociaciones por su cuenta.

El club albo indicó que después de varios intentos, el jugador de 23 años y su representante se han negado a las propuestas ofertadas porque cuentan con otras negociaciones pensando en 2022-II o el próximo año, razón por la cual no han querido arreglar con ellos.



"Luego de analizar en detalle el caso, en conjunto con nuestros asesores y área jurídica, hoy hemos radicado ante la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Ética de la Federación Colombiana de Fútbol una queja formal en contra del jugador Marcelino Jr. Carreazo Betin", menciona el comunicado del club.



Cabe recordar que días atrás se dijo que Junior de Barranquilla era uno de los interesados en el jugador del 'Blanco-Blanco', pero rechazó una jugosa oferta porque su intención no es otra que ir al fútbol del exterior. El volante que ya fue inscrito por Once Caldas para la Liga 2022-II, juega en el club desde 2018 cuando debutó como profesional. Acumula 141 partidos sumando todas las competencia y ha marcado 20 goles.