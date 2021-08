Pereira la hizo completa: venció al Once y Lara dio un paso al costado

Un nuevo descabezado en la Liga BetPlay 2021-II. Después de que Deportivo Pasto prescindiera de Giovanny Ruiz a principios de agosto, este domingo se confirmó la salida de otro entrenador.



Eduardo Lara anunció que no continuaría en Once Caldas por mutuo acuerdo, tras la dura derrota en el clásico cafetero contra Deportivo Pereira (0-1). Recordemos que días atrás dejó su cargo a disposición, pero la directiva en ese momento lo respaldó.

Así pues, el exitoso entrenador en selecciones juveniles de Colombia puso punto final a su etapa en Manizales. En este segundo semestre sumó apenas cuatro puntos de 15 posibles y dejó una diferencia de gol de -1.

La noticia la dio el mismo Lara en conferencia de prensa:



“Estaba hablando con nuestro presidente, Tulio Mario Castrillón. Ya se tomó la determinación por parte de los directivos de que le entregue el equipo a Fernando Dortti, el gerente en este momento, que se va a encargar del equipo hasta que ellos tomen a la persona que vayan a dejar”, informó a la opinión pública.



“Darle los agradecimientos al presidente, a don Jaime, al comité ejecutivo del Once Caldas, a todos mis jugadores porque dejaron todo en la cancha para que este proyecto saliera adelante. Desafortunadamente no se dio por muchas cosas, el responsable soy yo y acá estamos poniendo la cara como debe ser. Repito, darle las gracias a todos porque se portaron muy bien con nosotros”, complementó.



Y para finalizar le dejó un mensaje a la hinchada: “Protestan, pero en el fondo tienen razón. Cuando las cosas no se dan, deben desahogarse de alguna manera. Me voy agradecido con la ciudad y con toda la gente que nos trató de la mejor manera”.