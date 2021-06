Otro fichaje fallido: anuncian caída de refuerzo extranjero en Liga II

Once Caldas es uno de los clubes que más noticias ha entregado en cuando a la conformación de su plantilla para el segundo semestre del 2021. Quieren dejar atrás una no muy buena temporada en la Liga Betplay y Eduardo Lara le apostó a la renovación.

A través de un comunicado el club informó que no será posible contar este semestre con el uruguayo Mario Risso, a quien confirmaron hace unos días. Todo se dio tras un desacuerdo entre los clubes.



“No llegará al equipo por un desacuerdo con la dirigencia del club Plaza Colonia, en el cual milita (…) Hace más de un mes que los presidentes de los dos clubes llegaron a un acuerdo verbal y se arregló la parte contractual con el jugador, después de que su equipo dio el visto bueno”, destacó el ‘Blanco-Blanco’.



Según Once Caldas el desempeño del central en los últimos partidos hizo que las condiciones cambiaran. “En las últimas 4 fechas Risso se destacó por su rendimiento, marcando 2 goles”, manifestó el equipo colombiano. “Ante la modificación a lo acordado, el Once Caldas dio por terminadas las negociaciones”.



Por lo pronto, Lara trabaja en pretemporada con la base que mantuvo del primer semestre, a excepción de Sebastián Hernández, Fabio Burbano, David Valencia, Antonio Romero, Pedro Valoyes, Carlos Pájaro y David Lemos. Las nuevas caras son Félix Micolta, Nicolás Palacio, Jefferson Cuero, Nicolás Giraldo, Brayan Angulo, y Cristian Higuita.