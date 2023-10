Al Once le ‘picó’ la ventaja: punto de oro para Medellín en Palogrande

Increíble lo que le pasó al Once Caldas este domingo en Palogrande: el equipo albo no pudo ganarle a un Medellín con diez hombres (la última media hora), a pesar de que tuvo dos veces la ventaja en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II.



Todas las emociones llegaron en la segunda parte del compromiso. Al minuto 59, Jonathan Marulanda fue expulsado por doble amonestación, gracias a la revisión del VAR que hizo el árbitro Carlos Betancur.



Además, hubo penalti y Dayro Moreno (61’) aprovechó para seguir sumando goles históricos y poner el 1-0 en Manizales.



Sin embargo, solo cuatro minutos le duró la ventaja al Once, pues Luis Manuel Orejuela se metió por derecha, no dejó salir la pelota y en la última raya envió un centro rasante, para que Daniel Torres (65’) pusiera el 1-1 para el poderoso DIM.



El Once no bajó los brazos, pues estaba obligado a ganar de local y con ventaja numérica en el campo. Así, al minuto 74 Luis Pérez habilitó a Juan David Cuesta, quien venció el arco de José Luis Chunga para el 2-1 del blanco-blanco.



Sin embargo, nuevamente al Once le ‘picó’ la ventaja y al 78’, Andrés Ricaurte envió un pelotazo dirigido a Anderson Plata, quien entró al área, amagó y luego remató con potencia para anotar el 2-2 definitivo en el Palogrande.