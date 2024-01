Once Caldas remontó y venció a Chicó: Dayro y Aguirre, protagonistas

Once Caldas tuvo un debut alentador en la Liga BetPlay I-2024, pues había muchas dudas y expectativas de parte de la hinchada, con el técnico Hernán Darío Herrera y su equipo. Sin embargo, el blanco tuvo una muestra de coraje y buen juego para remontar y ganarle el partido a Boyacá Chicó, al que derrotó este sábado por 2-1.



Le costó al Once engranarse en su primer juego oficial de la temporada, pues aunque siempre fue el que propuso, el visitante lo complicó y exigió al arquero James Aguirre.



Al minuto 40, el ajedrezado sorprendió al Once: un fuerte remate de Geimer Balanta provocó el rebote del portero local, y Eduard Banguero aprovechó para anotar el 0-1 y dejar preocupados a los aficionados en el Palogrande.



Sin embargo, Once Caldas no se cayó anímicamente por estar en desventaja, algo que pasaba mucho en la temporada anterior.



Así, el ecuatoriano Billy Arce empujó y se inventó una buena jugada, asociándose con sus compañeros; y cuando entró el área, le quedó el balón a Santiago Mera, quien remató con potencia y puso el 1-1 al minuto 45+3.



En la segunda parte parecía complicarse la situación del loca, pues a los 54 minutos fue expulsado Iván Rojas y ya no fue Once…fueron diez en el equipo del ‘Arriero’ Herrera. La fiesta se redondeó a los 65’, cuando nuevamente Arce se inventó una gran jugada y habilitó a Dayro Moreno, para que anotara el 2-1. ¡Gol del ídolo albo!

Chicó se quedó con diez hombres al minuto 71, por expulsión de Ángelo Peña; sin embargo, el equipo que ahora dirige Miguel Caneo no bajó los brazos. Además, Once recibió otra tarjeta roja, a Mauricio Castaño, y jugó con 9 los últimos minutos.



Once Caldas tuvo a James Aguirre como salvador, pues tuvo una última gran atajada, que confirmó el primer triunfo en su estadio en esta Liga I.