Once Caldas y Equidad no encuentran regularidad, pero sumaron en Liga

Once Caldas no pudo asegurar un triunfo en el Palogrande y desaprovechó la oportunidad de llegar al octavo puesto en la Liga BetPlay II-2023, pues apenas pudo empatar 1-1 con Equidad, en partido de la fecha 13.



El blanco se vio sorprendido por un error de salida y la presión del rival: al minuto 36 Equidad recuperó y el balón le quedó a José David Lloreda, quien tiró un balón diagonal para asistir a David Camacho, quien anotó el 0-1.



Once Caldas no bajó los brazos, pero no encontró claridad. Solo en la segunda parte llegó el respiro albo.



Al minuto 59, a la salida de un tiro de esquina, saltaron Fáiner Torijano y Juan Mahecha, y el volante de Equidad metió el balón en su portería: autogol y 1-1 en Palogrande.



En el remate del partido, Once trató de ganarlo, pero no tuvo suerte y hasta le anularon una jugada de gol por claro fuera de lugar de Jéider Riquett.