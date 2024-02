Pereira madrugó para ganar el clásico: Once Caldas luchó pero perdió

Deportivo Pereira se quedó con el clásico del eje cafetero luego de madrugarle al Once Caldas y anotar un par de goles antes de los ocho primeros minutos de juego, que sentenciaron el partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2024.



En el segundo minuto de juego llegó el primer gol del partido, con un ataque en velocidad del equipo visitante, en el que Carlos Darwin Quintero fue protagonista, repartiendo balón y luego capturando un rebote para anotar el 0-1.



Al minuto 7 llegó el 0-2 con un auténtico golazo de Andrés Ibargüen, previa asistencia de Darwin Quintero, y una acrobática definición en el área del equipo albo. ¡Sorpresa en el Palogrande!



El partido se fue emparejando gracias al empuje del Once Caldas y la tranquilidad matecaña por la ventaja.



En la segunda parte, Once hizo más por acortar distancias, pero falló en repetidas ocasiones a la hora de tomar la última decisión.



El blanco de Manizales insistió siempre, luchó, pero no llegaba al gol. Solo hasta el minuto 85, que el VAR llamó al árbitro Alexander Hinestroza, llegó la ilusión: penalti que cobró Dayro Moreno (90+1’) y el 2-1 del descuento.



Sin embargo, el tiempo jugó en contra del Once Caldas, que perdió en su estadio a pesar del gol de Dayro, que solo sirvió para acercarlo a su ansiado récord personal.



Deportivo Pereira, que dirige Leonel Álvarez es ahora segundo en la tabla de posiciones con 16 puntos. Mientras que Once Caldas se quedó con 9 unidades en el puesto 13, a la espera de otros resultados.