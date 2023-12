Ómar Pérez, desconcertado por crisis de Santa Fe: 'no tiene respuesta'

Independiente Santa Fe intenta recomponer su camino después de un 2023 para el olvido: sin finales ni títulos, sin torneo internacional, sin el rendimiento esperado de su nómina y con tres técnicos en el año, ha vuelto a la escuela uruguaya, con Pablo Peirano, buscando una salida a su crisis.

La situación preocupa a la afición pero también a la afición, que no encuentra explicaciones ni tiene mayor optimismo tras un par de campañas tan grises.



A todos les duele pero a los que supieron ser ídolos mucho más. Ese es el caso de Ómar Pérez, quien en charla con As Colombia reconoció el dolor que le produce la situación del equipo con el que se llenó de gloria.



“No lo veo como lo deseo. No lo veo como me gustaría verlo. Pero como no estoy en la institución no puedo decir mucho más. Me gustaría que Santa Fe estuviera en los primeros lugares y eso implica que la gente llene el estadio. Hasta ahí queda mi análisis porque no puedo decir mucho más”, expresó.



“Lógico (duele) y toda la gente que recibo entre semana y los fines de semana vienen con esa angustia de ver qué le pasa al club. Uno trata de pensar y analizar y ese por qué no tiene respuesta todavía”, explicó el histórico número 10.



Las circunstancias y la nueva directiva lo alejaron de la institución y con el presidente Eduardo Méndez no tiene relación: “Lo vi dos veces en mi vida. No hay relación, ni buena ni mala. Me citó una vez a la casa de una periodista, me habló de unas cuestiones para los muchachos, pero no más que eso. Lo volví a ver después del título y el último día que me citó a la oficina para decirme que no continuaba en el club”, explicó.

Peirano es ahora la ilusión de la recuperación. Del equipo han salido nada menos que 16 jugadores y se espera que se anuncien los refuerzos. El 2024 debe ser el año de la revancha.