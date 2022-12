Omar Pérez se fue con todo: sutil, pero dolorosa pulla a Santa Fe

Un ídolo en la institución es sin duda alguna, el jugador que más títulos levantó en la larga historia de Independiente Santa Fe. Omar Sebastián Pérez, que pasó por grandes clubes como Junior y Deportivo Independiente Medellín, entre otros de Colombia, en el equipo que más brilló fue en el conjunto capitalino.

Emocionó a toda una afición con la Copa Sudamericana, quizás el título más importante en la historia de Independiente Santa Fe y un trofeo intercontinental como lo es la Copa Suruga Bank. Además, jugó 374 encuentros con el equipo bogotano y anotó 77 tantos, además de las nueve competencias que ganó. Un máximo referente del plantel, pero con una dolorosa situación.



Una vez Omar Sebastián Pérez colgó los guayos, se despidió de toda la afición santafereña, pero el club no tuvo ningún detalle para uno de los grandes ídolos en la historia de Independiente Santa Fe. Años después de su salida, se habló de una despedida a la altura para el oriundo de Santiago del Estero. Sin embargo, todo lo formó él para lograr llevar a cabo su último partido que resumió sus momentos de alegría y con los exjugadores que compartió y con los que todavía están en activo.



No obstante, todo lo logró hacer él solo con ayuda de su restaurante, Santiago del Estero y de otros interesados en ayudar a Omar Sebastián Pérez a que tuviera una despedida recordada por miles de aficionados que se asomaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Un emotivo adiós entre las lágrimas del argentino, pero también con el disgusto y el inconformismo del volante número ‘10’.



Y es que, Santa Fe no le retribuyó el cariño deseado. La institución no quiso formar parte de la despedida en ningún momento, y lo más doloroso para Omar Sebastián fue que en la indumentaria para el partido, no pudiera contar con el escudo del conjunto cardenal. Se negaron completamente y Omar soltó un dardo, no sin antes, agradecer a todos los espectadores que lo acompañaron.



Quiso dejar un mensaje a la fiel hinchada que estuvo pendiente de su carrera y de su adiós, pero aprovechó para soltar un dardo y una pulla a Eduardo Méndez y directivos de Santa Fe que lo olvidaron en el partido más emotivo, “ellos son parte del granito de arena sumado para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de todos los títulos vividos, más allá de que existan personas que nos quieren eliminar de la historia, señores, ustedes tienen algo en el corazón del que siempre voy a estar orgulloso, porque cada uno de los muchachos hizo posible que esto sea un buen rato”. Agradeció a los hinchas y a los jugadores que lo acompañaron, pero sutilmente, tiró un dardo a Santa Fe.



“Nos quieren eliminar de la historia”, la gestión con Omar Pérez fue traicionera, pues no le hicieron una despedida como se la merecía, salió literal por la puerta de atrás y en la que él preparó tampoco quisieron ayudar. A Omar le dolió no portar el escudo de la institución en los uniformes. Es como si verdaderamente los directivos y Eduardo Méndez como presidente quisieran olvidar la gloria que le dio el argentino a los cardenales.