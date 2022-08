Figura del Junior partiría rumbo al exterior: exótica liga lo busca

Turbulenta semana para el Junior de Barranquilla. Tras la dolorosa caída en casa frente al Once Caldas y con la especulación de una posible destitución del entrenador Juan Cruz Real, en las últimas horas surgió el rumbo de que un jugador del equipo diría adiós y partiría rumbo al exterior.

Así como la próxima semana inicia el periodo en Colombia para inscribir jugadores libres, en otras partes del mundo sigue abierta la ventana de transferencias y el país no para de exportar talentos.



Según informó ‘La Página Rojiblanca’, cuenta partidaria del equipo tiburón, una de las figuras del club, que por cierto llegó como estelar refuerzo para este año, diría adiós por la posibilidad de jugar en una liga exótica.



“Omar Albornoz podría salir de Junior en los próximos días al fútbol del exterior. Tiene ofertas del fútbol japonés”, es el rumor que se va acrecentando en el caribe colombiano.



Albornoz llegó al Junior a principios de este año, luego de muy buenas temporadas con el Deportes Tolima. En la primera parte del año disputó 25 partidos, la mayoría como recambio desde el banco de suplentes, y consiguió tres goles y dos asistencias.



​Para este segundo semestre, la cosa cambió por completo. Fueron más las noticias por indisciplina que por temas deportivos. Justamente se habla de que por aquellos supuestos problemas no juega desde la primera jornada de la Liga-II, cuando jugó 14 minutos en la derrota 1-0 con Patriotas.



Ante la falta de continuidad, la posibilidad de emigrar al exterior, que por cierto sería su primera vez fuera del país, no parece mala idea. Habrá que esperar si el cuadro juniorista consigue cerrar algún acuerdo.