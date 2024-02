Tendrá que mejorar: rendimiento de Bodmer vs últimos DTs de Nacional

Atlético Nacional recibió un duro golpe en la Liga BetPlay 2024 luego de perder por 0-1 el súper clásico contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y el principal responsable terminó siendo el técnico Jhon Jairo Bodmer.

Sin duda el conocimiento de Bodmer no está en juicio, pero el entrenador no ha logrado plasmar su mejor idea de juego en el campo y aún no ha tenido tener un once titular fijo que le dé resultados positivos de manera consecutiva.



Aunque Bodmer puso en duda su continuidad, las directivas siguen confiando en su proyecto y aún no piensan en una salida del técnico, así que tendrá la oportunidad de seguir mejorando el juego de Nacional.



Sin embargo, la tarea no será fácil para Jhon Bodmer, pues a comparación de los últimos 10 técnicos que pasaron por Nacional en años anteriores, el actual timonel ha logrado un anti récord en cuanto tras los primeros 20 partidos dirigidos.



El rendimiento de Bodmer es de 46,6% y hacia esta misma cantidad de partidos, resultó tener los números más bajos a comparación de William Amaral que tuvo 65%, Paulo Autuori (60%) e incluso Hernán Darío Herrera (63%).



Esos números tienen a Bodmer con muchas críticas encima y todo es debido a que hasta ahora ha conseguido 8 victorias, 4 empates y 8 derrotas desde que asumió en a finales del 2023 cuando reemplazó a Amaral.



Por ahora, el próximo reto de Jhon Jairo Bodmer con Nacional será contra Deportivo Cali, por la fecha 7 de Liga, en la que buscarán recuperar puntos en condición de visitante.



Últimos rendimientos de técnicos en Nacional tras 20 partidos jugados:

​- Jhon Bodmer: 47 %

- William Amaral: 65 %

- Paulo Autuori II: 60 %

- Hernán Darío Herrera: 63 %

- Alejandro Restrepo: 77 %

- Alexandre Guimaraes: 62 %

- Juan Carlos Osorio II: 57 %

- Paulo Autuori I: 50 %

- Jorge Almirón: 68 %

- Juan Manuel Lillo: 65 %