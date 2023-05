Santa Fe descarta a Leonel Álvarez: tendrá entrenador extranjero

Independiente Santa Fe cuenta los días para contratar a su nuevo director técnico, pues este mismo semestre deberá pelear por su clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.



El equipo cardenal no ingresó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor I-2023, y en el torneo internacional está complicado; el entrenador interino, Gerardo Bedoya, fue expulsado contra Gimnasia de La Plata, y urge un entrenador para rematar la Copa y encarar el segundo semestre con muchas expectativas.



Así, el presidente Eduardo Méndez entró en la recta final y acelerará las negociaciones para tener DT. Lo cierto es que su primera opción era Leonel Álvarez, quien quedó descartado por diferencias económicas.



“Yo hablé con el profesor hace aproximadamente 10 días, veníamos teniendo algunas conversaciones, con un compromiso de que no se filtraran, pero el día de ayer tuve una charla estando en el partido de Colombia y en el intermedio del partido hablamos y fue imposible, el pedido de él es demasiado alto, no me puedo comprometer en pagarlo”, dijo Méndez en declaraciones a ‘Caracol Deportes’ de Caracol Radio.



Méndez confirmó que “de inmediato entramos a ver otras alternativas, he hablado con unos técnico argentinos y uruguayos, y aceleramos la búsqueda de un técnico para Santa Fe”.



El dirigente cardenal enfatizó en las grandes diferencias entre lo que pedía el técnico Álvarez, y lo que estaba dispuesto a ofrecer el presidente, pensando en la economía del club bogotano.



“Hice todo el sacrificio, una oferta muy importante que no se la he hecho nadie, lastimosamente la cauchera estiró de este lado, pero de esa lado quedó muy rígida. Era una suma muy importante para Santa Fe, ningún jugador la está ganando ahorita y ningún técnico que ha pasado por el club la había ganado por ahora. Hice todo el esfuerzo, no fue voluntad mía no querer solucionar la situación con él. Tengo que ser responsable con los gastos o manifestar que voy a pagar lo que voy a quedar mal”, comentó.