Atlético Nacional hace un revolcón: Maturana y nuevo cuerpo técnico

Después de mucho silencio tras el fracaso en la Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, Atlético Nacional pegó el ‘revolcón’ en su parte institucional y luego de la llegada de Emilio Gutiérrez a la presidencia, varios movimientos y la conformación de un nuevo comité de fútbol, fueron presentados este miércoles 9 de junio en la sede deportiva de Guarne.



Tal como lo adelantó FUTBOLRED, Francisco Maturana dejó la junta directiva de Independiente Medellín para asumir el cargo de director de desarrollo y fútbol formativo, sumado a que será una de las piezas claves en ese comité de fútbol.



“Quiero confesar el sentimiento de alegría que me inunda y agradezco por regresar a mi casa. He vuelto dos veces, tres con esta, con la alegría que siempre que regreso, soy mejor. Siento algo muy especial al reencontrarme con esa historia que caminé desde los 12 años que soy parte de la familia de Atlético Nacional. Me ayudó a ser una gran persona, de mi parte le di lo mejor, siendo campeón como jugador y como entrenador. Fui testigo que Nacional se dio el lujo de formar técnicos mundialistas”, indicó el chocoano.



El nuevo cuerpo técnico está conformado por Alejandro Restrepo como director técnico, Francisco Nájera de asistente y de preparador físico a Walter Rivera. “Esperamos que Alejandro (Restrepo) sea un entrenador que pueda lograr más que todos nosotros. Es muy difícil conseguir el éxito solo, por eso hay que rodear este cuerpo técnico desde el conocimiento y desde el hacer, comienza un nuevo camino, este es un día especial. La razón de ser de los clubes son sus hinchas, espero compartir mi conocimiento y que podamos ayudar a conseguir el éxito. Es una alegría volver a estar en mi familia”, detalló ‘Pacho’.



René Higuita vuelve al club en un rol de líder institucional y miembro de este comité, el presidente Gutiérrez le entregó de manera simbólica la llave de la Sede y el ex arquero colombiano agradeció el gesto de incluirlo en este nuevo proyecto. “Los sueños se van materializando y con todo el grupo de trabajo que hay en Atlético Nacional, con los hinchas, podamos conseguir objetivos. Apoyo a Alejandro y el cuerpo técnico para que esta fábrica de la pasión sea también la fábrica de los sueños”.



Los otros miembros del comité de fútbol son: Andrés Rodríguez quien se hará cargo del departamento de rendimiento mental, Rodríguez es un sicólogo colombiano con experiencia en el fútbol. Trabajará de la mano de un sicólogo español especializado en el alto rendimiento. Con este departamento esperan brindarle herramientas sicológicas al jugador para ser más fuerte en lo individual y colectivo.



Carlos Tabares hará parte del comité desde la parte física y la administración del Centro de Alto Rendimiento, mientras que Sebastián Lopera será el encargado de la parte de ‘scouting’, donde ayudará a la confección de la plantilla profesional.



“Es un momento especial donde estamos construyendo un nuevo proyecto con estas bases que estamos poniendo y lo que queremos conseguir. Me siento identificado con el grupo de trabajo que ayudará con el futuro del club en esta nueva etapa. Alejandro Restrepo será nuestro nuevo entrenador, es una persona de la casa y está preparado para asumir esta tarea, en él, encontramos la persona que tiene un techo muy alto”, destacó el presidente Gutiérrez.



En el transcurso de la semana habrá rueda de prensa con el nuevo entrenador, así como varios miembros de este comité deportivo. El plantel profesional regresará de vacaciones el próximo miércoles 16 de junio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8