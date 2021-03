Pinto, letal: 'si vuelvo a Millonarios cambio el departamento médico'

La situación de Andrés Felipe Román, quien estará tres meses fuera de las canchas mientras se establece la realidad de la supuesta miocardiopatía hipertrófica que sufriría y que frenó su paso a Boca Juniors, los focos siguen sobre los médicos de Millonarios.

Esta vez el encargado de dejar alguna duda sobre los galenos del club capitalino fue nada menos que Jorge Luis Pinto, quien fuera entrenador durante el 2019. La cercanía con los especialistas hace que su opinión sea reveladora.



Y él, que nunca se guarda nada, apuntó directo con su crítica: "El día que vuelva a un equipo como Millonarios, lo primero que cambio radicalmente, es el departamento médico", dijo en charla con Casa Azul Radio.



En realidad, no fue lo más fuerte que dijo: "una vez, un jugador estaba resentido muscularmente, de acuerdo al departamento médico. y me le acerqué al jugador y le dije 'si usted no empieza a jugar le traigo un jugador nuevo'. Al otro día, estaba en perfectas condiciones y listo para jugar".



Son palabras duras que, sin embargo, no son nuevas, pues ya en el pasado jugadores que estuvieron en el club azul, como Santiago Montoya, César Carrillo y Luciano Ospina, expresaron sus dudas sobre el manejo de sus respectivas lesiones.



Precisamente sobre Montoya, el técnico Pinto hizo una sorprendente confesión: "lo mandé secretamente a donde el Doctor Muñoz (Édgar)".



Justamente sobre esas consultas de jugadores de la plantilla a médicos de otros equipos, el exfutbolista Fabián Vargas confesaba recientemente que sabía de colegas del club azul que iban a revisarse con el doctor Quiceno, de La Equidad.

Para acentuar todavía más sus dudas sobre el departamento médico de Millonarios, Pinto dejó una revelación más: "Vi en un plan de alimentación sancocho el día de un partido, me dieron ganas de llorar... ¿Dónde estoy?", se preguntó el entrenador.



Las dudas crecen y aunque el caso Román, el detonante, sigue en revisión, ya el cardiólogo Guillermo Brotman, consultado sobre el diagnóstico de Boca, había dicho: "es muy fácil de diagnosticar. Hasta un residente de primer año de cardiología se daría cuenta de lo que tiene el paciente con un electrocardiograma".



El departamento médico y la propia médica Catalina Chica se ha defendido y, en entrevista con la Revista Semana, comentó que no le extrañaría que las críticas sean porque es Millonarios y "porque soy mujer".