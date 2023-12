Ya van 17 salidas: Santa Fe confirmó otra baja más para el 2024

Independiente Santa Fe está viviendo por un momento bastante complicado tanto deportivamente como institucional, luego de que en este 2023 hubiese vivido un año turbio en cuanto a los torneos domésticos y la Copa Sudamericana, en donde no tuvo buenos resultados y terminó provocando la salida de varios jugadores para el siguiente año.

De acuerdo a este complicado año que tuvo el conjunto cardenal, el equipo bogotano ha sufrido 16 bajas hasta este martes, pero ahora se confirmó un jugador más que no continuará para el 2024.

El jugador que se suma a la lista de bajas para el primer semestre del próximo año es la del volante ibaguereño, Harold Rivera Jr, quien en su cuenta de Instagram confirmó que no seguirá en el conjunto ‘cardenal’ para el 2024.

“Quiero expresar mi agradecimiento por este segundo ciclo que termina con el equipo que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como profesional.



Al Presidente, al área administrativa, al staff, a los compañeros e hinchada que hicieron parte de este proceso, muchas gracias.



Me despido del club que me vio nacer como futbolista y que en esta segunda etapa me ha dado el privilegio de disfrutar, conocer personas maravillosas, crecer y de proyectar mi futuro.



Estoy seguro que nos volveremos a ver…”, dijo Harold Rivera en su cuenta de Instagram.

Rivera estuvo con Independiente Santa Fe desde 2021, donde disputó 60 partidos y estuvo presente en la red en 2 ocasiones y dejando 3 asistencias.

Así mismo es la baja número 17 para Independiente Santa Fe para el inicio del 2024, teniendo como ausencias significativas como las de José Aja, Fabián Sambueza, Christian Marrugo, entre otros.