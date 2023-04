“No juegan a nada”: campeón con Nacional se despachó con Paulo Autuori

Atlético Nacional jugó en días pasados contra Patronato por Copa Libertadores en un partido que se les fue complicando, pero que de a poco le dieron la vuelta y lo ganaron.



Sin embargo, el cuadro ‘Verdolaga’ que es dirigido por Paulo Autuori no tuvo su mejor partido y claramente fue criticado no solo por los medios de comunicación sino también por exreferentes del equipo antioqueño.



Ese fue el caso de Farid Díaz que en diálogo con Caracol Radio se despachó contra el técnico brasileño y el estilo de juego que le ha dado a Nacional.

“Los hinchas de Atlético Nacional están acostumbrados a que se juegue bien. Prefieren que el equipo juegue bien así no consiga los resultados a que juegue, gane y no guste. A mí no me convence Nacional”, comentó de inicio.



"No juega a nada. Para mí, tiene que ver mucho el técnico porque entonces qué trabaja porque si yo trabajo un equipo y quiero que jueguen bien, trato eso. Para mí que se conforman con que el equipo gane como sea. A mí no me gusta, ¿a qué juega Nacional? Es una incógnita que tenemos todos y el único que lo puede aclarar es el técnico, pero si no dice nada, estamos llevados”, complementó el ex lateral izquierdo campeón de Libertadores con el equipo en 2016.



Por su parte, Díaz aseguró que no comparte la idea de Autuori y que no ha aprovechado al máximo el potencial de la plantilla: “No comparto la idea de Autuori. Uno como técnico siempre pone al que mejor está, no al que la gente quiere que coloque, pero a veces hay gente que no mira los entrenos y es fácil juzgar. No quiero decir que los planteamientos sean malos. No es el cómo sino los jugadores que falta por tener Nacional. Duque, Pabón y Zapata tienen jerarquía, pero también faltan más jugadores”.



Finalmente, aseguró que no tiene idea de a qué juega Nacional actualmente: “No hay una idea clara todavía, porque si me preguntan a qué juega Nacional, yo digo ‘no sé’, uno no ve una idea, que intenten hacer algo diferente. No sé cómo trabajará Autuori porque no lo conozco, pero los jugadores están trabajando algo diferente y de pronto no están acostumbrados”.