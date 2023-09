‘No es intervención estatal’: SIC explicó investigación al FPC

En una declaración pública, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio detalles de la investigación que se inició contra 29 clubes del fútbol colombiano, la FCF y la Dimayor.



En el proceso, la SIC intenta determinar una especie de ‘cartelización’ que está obstaculizando el desarrollo del fútbol femenino en Colomba.



Francisco Melo fue el vocero de la SIC y allí señaló que esta investigación no es una intervención del gobierno al fútbol profesional del país.

“La decisión consiste en iniciar una actuación administrativa orientada a determinar si unos hechos existieron o no y si tienen un carácter delictivo para generar una restricción a la libre competencia en el desarrollo de la Liga femenina en Colombia. De ninguna manera se puede interpretar como una intervención del Gobierno en el mercado del fútbol, simplemente es la apertura de una investigación”, mencionó Melo.



Por su parte, indicó que hubo procesos similares en otros países y eso no generó consecuencias en la actuación de los clubes en torneos internacionales: “Este debate ya se ha dado en otros países como Chile y México. En algunos casos han dejado acciones sancionatorias y esas federaciones siguen vinculadas a la Fifa”.



Melo también indicó los ‘cuatro comportamientos que habrían tenido la Federación, la Dimayor y los clubes para afectar la libre competencia.



En primer lugar, dice que se “habrían acordado estandarizar unas cláusulas de los contratos laborales”. También mencionó que la SIC investiga si los clubes están limitando los contratos al periodo que duró la Liga y si se han explotado los derechos de la jugadora sin remuneración adicional.



Además, es objeto de investigación el valor de los salarios de las jugadoras que se habría acordado mediante tablas salariales: “Esto habría estado orientado para que ese salario estuviera lo más cercano al mínimo legal. Analizamos 1.274 contratos y en la mayoría correspondería a las tablas salariales”, comentó Melo.



La SIC también ratificó la razón por la cual la FCF y la Dimayor, pese a quejarse de la falta de recursos de la Liga, rechaza el dinero del gobierno: “La razón que los habría motivado, presuntamente, es que no es conveniente tener esos recursos para no quedar expuestos a la fiscalización y a la auditoría de los entes de control de Colombia. El fútbol femenino no habría podido beneficiarse porque las entidades no querrían rendir cuentas sobre uso de dineros públicos”.



Por otro lado, el ente investiga el contrato de Dimayor con el canal que tiene los derechos del fútbol colombiana que tiene una cláusula que se establece que se debe transmitir un partido por jornada de Liga Femenina por 10 de la masculina.



“En las cláusulas dice que ese partido se puede reemplazar por cualquiera de las otras competiciones. Eso puede ser problemático para el desarrollo del deporte porque la transmisión hace parte de la promoción y se consigan anunciantes para la financiación para el desarrollo”, dijo el vocero.



Finalmente, Melo, se refirió al tiempo en el que la investigación debe dar resultados: “La ley no establece tiempos específicos. Nuestro compromiso es tramitar esto con toda la diligencia del caso y tener un avance lo más pronto posible. No todos los tiempos dependen de la autoridad. Si los investigados ofrecen esos compromisos la actuación administrativa se detiene un momento mientras se estudian esos compromisos y si se aceptan, pues el proceso termina”.