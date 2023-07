Nicolás Vikonis fichó en México pero le hace guiño a Millonarios

Aunque en los últimos días se aseguró que Nicolás Vikonis podría convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali, el arquero uruguayo fichó en las últimas horas con Celaya, después de su salida de Mazatlán. Jugará en la segunda división de México y reconoce que por motivos económicos por ahora es difícil salir.



Sin embargo, en medio del programa Zona Libre de Humo, el arquero de 39 años dejó claro que si lo llaman de Millonarios sí lo haría. El club del que salió siendo ídolo tras conquistar el título de Liga 2017-II y que lo llevó directo al balompié méxicano con Puebla, sí estaría en sus planes para volver al FPC.

"Si en algún momento Millonarios necesita un arquero y piensa en mi, de mi parte siempre estarán las puertas abiertas. A lo largo de todos estos años siempre he manifestado ni querer con la gente de Millonarios, pero por la realidad económica que hay en este momento en México, es difícil la vuelta", mencionó Vikonis.



El arquero recordó el "bonito título" que conquistó con los azules y la manera en la que se fue, después de ser gran protagonista y a una mejor liga. "(Wuilker) Fariñez había llegado y el arco quedaba en buenas manos", recordó.



Vikonis, quien se convirtió en nuevo jugador del Celaya en las últimas horas, también se refirió al tema Deportivo Cali. En la última semana, rumores lo vincularon como posible fichaje verdiblanco. "A lo largo de la semana vi que había muchos rumores y quise aclarar, mi intención primaria siempre ha sido quedarme en México".



Y agregó: "La semana pasada también se planteó el interés del Cali y se dio una llamada con el señor Diego Quintero y se manejó la posibilida; se dieron algunos contrasentidos. El primero con quien hablé fue el empresario de Nico Benedetti, me habló del interés del Cali y también me dijo de la situación del club, me habló de lo difícil que podría ser la llegada por varios aspectos".



Con un "NO" claro y su deseo de continuar en México, Vikonis aceptó la oferta del equipo de segunda división. Sobre la actualidad del Cali y la reciente salida de Jorge Luis Pinto dijo que "No me sorprendió tanto la salida del profe Pinto. Se notaba la incomodidad. Con Pinto nunca trabajé pero tengo amigos en común. El año pasado se planteó la posibilidad de ir. Él conoce bien mi carrera".



Lo cierto es que Vikonis firmó con los Toros de Celaya y este martes ya tuvo su primera sesión de entrenamiento. Se apuntó como el fichaje más importante del club para la temporada 2023/24 y por ahora su regreso al fútbol colombiano está lejano.