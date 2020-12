‘Estoy más maduro y mejor preparado‘: Nicolás Hernández

Atlético Nacional avanza su preparación física de cara a la temporada 2021. Con una semana de trabajo, el técnico Alexandre Guimarães sigue evaluando el plantel disponible, con miras a la conformación final el próximo 3 de enero. Uno de los jugadores que retornaron al club fue Nicolás Hernández, el joven defensa que pasó por Independiente Santa Fe y que no tuvo competencia en este 2020, llega con mucha energía y ganas de brillar vestido de verde.



“Este año fue difícil porque no pude competir, pero me sirvió para estar mejor físicamente. En todo este tiempo aprendí a ver las cosas de otra manera, buscando siempre mejorar y aprender muchas cosas”, precisó Hernández en conferencia de prensa.



Sobre su posición en el campo, para ubicarse en defensa de tres o de cuatro, el jugador indicó que "estoy dispuesto a jugar en la posición que el profe (Guimarães) desee para aportarle al club que es lo más importante".



En cuanto a lo personal, Nicolás comentó que “tengo una deuda pendiente en el club, por mí y por la gente que me ha apoyado. Estoy motivado, quiero demostrar que estoy más maduro y mejor preparado. Tenía una espinita de brindarle muchas alegrías a la hinchada, al club".



Hernández se refirió a ese tiempo en el que salió del club debido a que no entró en los planes del técnico Juan Carlos Osorio. “Las decisiones del pasado son decisiones que uno respeta, pero no las comparte, tal vez no tenía las mismas fortalezas de ahora. Me enfoqué en mí, en nadie más, sin pensar nada malo. No hay que echarle la culpa a muchos ambientes o decisiones que pasaron, sino mirarse a uno mismo, en qué estaba fallando".



Finalmente, destacó el trabajo grupal que desempeñó este año junto a hombres como Ronaldo Lucena, Juan Pablo Ramírez, David Pérez, quienes seguían entrenando en Guarne de manera aparte. “Aunque no era igual, trabajamos entregando nuestro cien por ciento y nos apoyamos entre todos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8