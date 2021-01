Neyder Moreno llegó pisando fuerte a su segunda etapa con Nacional

Con más experiencia y empeñado a destacarse en Atlético Nacional, Neyder Moreno conquistó su primer gol jugando para los verdolagas, una anotación que pasará a su historia personal y a la del equipo, debido a que fue el primero de este 2021, donde confían que sea un año exitoso en las diferentes competencias.

“Sabíamos de la importancia de comenzar ganando como local, en lo personal era un momento que estaba esperando hace mucho tiempo, por el cual estaba luchando. Nunca perdí la fe, siempre trabajar y le agradezco al ‘profe’ (Alexandre) Guimarães y al club que me dieron la oportunidad de llegar nuevamente y este gol me llena de confianza para entrenar día a día y trabajar fuerte”, expresó Neyder, quien se destacó en 2020 con Envigado pese a la pandemia.



Moreno ingresó a un selecto club de quienes abren la cuenta goleadora para el conjunto verde de Antioquia en año calendario. Hombres como Humberto ‘Turrón’ Álvarez, Jorge Hugo Fernández, Alexis García, René Higuita, Víctor Aristizábal, Sergio Galván Rey, entre otros, tuvieron la oportunidad de gritar ese primer gol de la temporada.



“Este gol es algo muy especial, llevaba mucho tiempo trabajando, queriendo volver a Nacional, vestir esta camiseta. El sueño se me había frustrado antes, pero con estos momentos tan emocionantes, se me salieron las lágrimas, porque ahí es donde se ven los frutos del esfuerzo”, resaltó Neyder, quien se enfoca en ser una pieza clave en el andamiaje del técnico Guimarães.



Finalmente, el extremo no se conforma y ahora piensa en los próximos partidos del equipo en la Copa y en la Liga, frente a Deportes Tolima y Equidad como visitantes, respectivamente. “Ya pasamos la página, tenemos un partido muy duro contra Deportes Tolima en la Copa y el fin de semana contra La Equidad en la Liga”.



Los primeros anotadores de Atlético Nacional en año calendario en su etapa profesional



Desde 1948 hasta 2021, pasaron 73 años, en donde 66 jugadores verdolagas y un autogol, hicieron historia con ese primer grito de gol, edificando un camino de gloria deportiva. De estos 66 jugadores que marcaron para Nacional, Humberto Álvarez, Jorge Hugo Fernández, Osvaldo Marcial Palavecino, Níver Arboleda, Sergio Galván y Jonathan Copete anotaron en dos años consecutivos. Mientras que el autogol fue anotado por William Ospina de América de Cali en 1977.



A continuación, la lista completa de los jugadores y el año en que anotaron ese primer gol. Datos gracias a Javier Danilo Correa, en twitter: @jdanilocorrea



1948: Rafael Serna, 1949: Jesús María Jaramillo, 1950: Emilio Guerra, 1951: Jaime ‘Pildorita’ Cardona, 1952: Hernán Escobar Echeverri, 1953: Humberto Álvarez, 1954: Carlos Alberto Gambina, 1955 y 1956: Humberto Álvarez, 1957: Felipe Marino, 1958: Jaime Gutiérrez, 1959: Eladio Álvarez.



1960: Antonio Vanegas, 1961: Jairo Tapias, 1962: Norberto ‘Gallito’ Hernández, 1963: Guillermo Arredondo, 1964: Ángel Reynoso, 1965: Juan Eduardo Hohberg, 1966: Óscar López Scrochi, 1967: Héctor Rubén Berón, 1968: Gustavo Santa, 1969: Jorge ‘Tato’ González.



1970: Armando Tabares, 1971 y 1972: Jorge Hugo Fernández, 1973: Hernando Piñeros, 1974: Nelson Gallego, 1975: Carlos Miguel Diz, 1976: Jorge Peláez, 1977: William Ospina (América de Cali, e/c), 1978 y 1979: Osvaldo Palavecino.



1980: Daniel Aricó, 1981: César Cueto, 1982: Ricardo Viera, 1983: Gabriel Jaime Gómez,1984: Sapuca, 1985: Gabriel Jaime Gómez, 1986: Sergio Rodolfo Santín, 1987: Alexis García, 1988: Jimmy Arango, 1989: René Higuita.



1990 y 1991: Níver Arboleda, 1992: Omar Cañas, 1993: John Mario Caicedo, 1994: Alexis García, 1995: Juan Pablo Ángel, 1996: Alexis García, 1997: Francisco ‘Miyuca’ Mosquera, 1998: Freddy Grisales, 1999: Oswaldo Mackenzie.



2000: Víctor Aristizábal, 2001: Néstor Salazar, 2002: Robinson Rentería, 2003: Cristian Marrugo, 2004: Héctor Hurtado, 2005: Hugo Morales, 2006: Víctor Aristizábal, 2007: Elkin Murillo, 2008 y 2009: Sergio Galván, 2010: Stalin Motta, 2011: Dorlan Pabón, 2012: Juan David Valencia, 2013: Macnelly Torres, 2014: Stefan Medina, 2015 y 2016: Jonathan Copete, 2017: Alejandro Bernal, 2018: Andrés Rentería, 2019: Hernán Barcos, 2020: Jarlan Barrera, 2021: Neyder Moreno.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8