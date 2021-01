'Estamos adaptándonos a la idea del profesor Guimarães': Neyder Moreno

Varios regresos se dieron en este mercado de pases para Atlético Nacional, uno de ellos es el de Neyder Moreno, quien llega de nuevo al conjunto verdolaga con la idea de ganarse un puesto en el equipo titular y marcar diferencia como lo logró con Envigado Fútbol Club en 2020. Más maduro y con el número 22 en su espalda, Moreno imprime dinámica y picante al ataque verdolaga.

"Tomé la decisión de irme a jugar a Envigado y eso me sirvió para volver con mucha confianza. Estoy aprendiendo mucho y aprovechando al máximo”, detalló Neyder.



Sobre las funciones que le pide el cuerpo técnico como extremo, el antioqueño señaló que "el ‘profe’ (Alexandre Guimarães) me pide que interiorice y me asocie con los compañeros, me ha brindado la confianza necesaria para hacer las cosas bien".



En lo personal, el jugador declaró que “estoy muy contento, aprovechando esta segunda oportunidad. Vamos trabajando muy bien y la próxima semana tenemos un reto muy importante para afrontar. Estamos adaptándonos a la idea del profesor. Contra Tolima es un partido único y estamos conscientes de la importancia que esto acarrea".



Finalmente, el jugador precisó lo que Nacional debe hacer en cada partido. "Es importante aprovechar los errores que brinde el rival y nosotros tratar de cometer la menor cantidad de errores. En los partidos amistosos, se estaban poniendo extremos con perfil cambiado y eso nos da más variantes a la hora de atacar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8