'Palmira' Salazar se retractó tras grave denuncia sobre Boyacá Chicó

Néstor 'Palmira' Salazar hizo una grave denuncia en los últimos días y Boyacá Chicó salió a exigirle pruebas. El exfutbolista, de paso por el equipo ajedrezado entre 2007 y 2008, aseguró que un técnico le había pedido 30 millones de pesos para que su hijo pudiera jugar en el equipo profesional.



El club emitió un comunicado en el exigió al 'Palmira' Salazar exponer pruebas de lo manifestado en la entrevista al programa Deportes Sin Tapujos, y mencionó que de no hacerlo tomarían medidas penales por daños y perjuicios. El exfutbolista reaccionó en redes y se retractó de lo dicho.

"Presento excusas y disculpas por las opiniones emitidas en días pasados frente al tema de cobro para que mi hijo jugara en el equipo", inicia la carta que Néstor Salazar publicó en Instagram y que dirige al Boyacá Chicó. "Me retracto de lo manifestado por no tener prueba alguna".



"Son momentos de desespero por buscar oportunidades", continuó. 'Palmira' aseguró que se trata de personas inescrupulosas que se hacen pasar como integrantes del club y los llenan de ilusión. "Reconozco que Boyacá Chicó mantiene una estructura administrativa y deportiva que no permite que acciones y actividades de ese tipo se presenten".



Finalmente, el exjugador menciona que "ratifico mi retractación" y se disculpa con el club ajedrezado por las denuncias que hizo.