Una amarga dosis de realidad: 'si no se gana, los proyectos no sirven'

El nuevo entrenador de Atlético Bucaramanga, Néstor Craviotto, ha dejado clara la realidad suya y la de sus colegas en un torneo como el colombiano, que con dos campeonatos al año suma presión y gran inestabilidad laboral para los directores técnicos.

Craviotto recibe un equipo ubicado en la quinta casilla de la tabla, que ha dado muy buena impresión pero sorpresivamente, sin mayores explicaciones, cortó el proceso de Óscar Upegui.



“Venimos a ser la excepción, pero sabemos que jugamos todo el día con los resultados. Lo más importante es ganar, si no se gana los proyectos no sirven. Si a los cuatro partidos no ganas, te sacan y así es acá y en todas partes. Somos un cuerpo técnico que le encanta ganar, es lo que le vamos a imponer a los jugadores. El rival tendrá que correr y matarse para ganarnos”, indicó Craviotto en rueda de prensa, cuando le preguntaron por los 9 técnicos que han salido en las 9 fechas que se han disputado en la Liga Betplay.



El propio Bucaramanga ya lleva 17 entrenadores en cinco años y 5 solo en este 2021, según datos del diario Vanguardia.



El DT tiene como prioridad atender el desequilibrio de su equipo: “lo vengo viendo desde hace tiempo, con la delantera más goleadora pero la valla más vencida, queremos un equipo equilibrado, ser un equipo que no le hagan goles. Que sea un equipo corto, yo vi un equipo largo en el partido reciente, el medio era un desierto, no había nadie. Trabajar la tenencia de la pelota, tenemos que manejar más el balón, pero también quiero ser directo en el ataque”, dijo Craviotto, quien tiene entre sus méritos la semifinal con el Huila de 2018 y el ascenso del Deportivo Pereira en 2019.