¡No va más! Atlético Bucaramanga se quedó sin director técnico

Bucaramanga no pasa sus mejores momentos en la Liga, la derrota en casa contra Envigado los condenó a la casilla 18 de la tabla, en las ocho jornadas ya disputadas del campeonato. En plena rueda de prensa, el técnico Nestor Craviotto, manifestó su sentir y presentó su renuncia al cargo.



“Presenté la renuncia, desde hoy no soy más el entrenador. Hicimos un primer tiempo malo, hicimos todo al revés, de lo que habíamos pensado. En el segundo tiempo lo intentamos como debía ser, lo hicimos con actitud, no tan vistoso a buscar el resultado”.



En respuesta a lo expuesto por el estratega argentino, Sherman Cárdenas habló sobre la situación y el sentir del resto del plantel “No rescato nada, hoy estamos más dolidos por lo que está pasando. No estamos de acuerdo con la renuncia del profe. Encontramos un gran entrenador, que nos dio buenas herramientas, con la realidad que es Bucaramanga. Estamos tristes, con vergüenza, poniendo la cara de parte del grupo. No tenemos palabras a lo que sucede. Es nuestra culpa, hemos tenido partidos de local donde los perdemos. Le pedimos disculpas al profe, le agradecemos por todo, no estamos de acuerdo por su decisión”.