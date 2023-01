Nelson Deossa no irá a Millonarios: avanza su fichaje con otro club

La Liga BetPlay 2023-I está a pocos días de empezar formalmente como competencia, y mientras tanto, los clubes se siguen armando en busca de golpear el mercado con el objetivo de quedarse con el título. La llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla pone en duda la continuidad de varios volantes de la institución, y uno de los que se ve afectado es nada más ni nada menos que Nelson Deossa. El mediocentro no tuvo esa confianza deseada con Julio Avelino Comesaña y ahora toca las puertas de otros clubes.



Millonarios quería avivarse y quedarse con los servicios de Nelson Deossa, pero, desde que contrataron nuevamente a Daniel Giraldo, no han tenido conversaciones con el volante del Junior de Barranquilla. Ante esta especulación, Deossa ya tendría nuevo equipo en próximas horas.

Nelson Deossa salió del Atlético Huila con destino a Estudiantes de La Plata de Argentina, y aunque no tuvo mucho protagonismo, recaló en el Junior de Barranquilla donde deslumbró con su auténtica pegada de larga distancia para marcar uno que otro gol. Sin embargo, tampoco fue suficiente para ser la carta habitual de Julio Avelino Comesaña y con Arturo Reyes parece que tampoco tendrá la continuidad que se esperaba en este 2023-I.



Ante esta posible salida, varios clubes están en la expectativa de definir el futuro del volante. Uno de ellos fue Millonarios que tras la confirmación de Daniel Giraldo no ha tenido conversaciones con el jugador caldense. Otro fue el América que tampoco realizó una oferta realmente. Sin embargo, si ellos no se avivan, quien sí lo hará y de hecho, ya avanza fuertemente con las negociaciones es Atlético Nacional.

Al parecer las conversaciones entre el jugador y el Atlético Nacional se aceleran y en pocas horas, Nelson Deossa será nuevo jugador del conjunto antioqueño por un año con opción de compra. De acuerdo con Pipe Sierra, "Nelson Deossa (22) a esta hora ultima en Barranquilla su desvinculación del Junior. Ya hay un principio de acuerdo para que el Atlético Huila lo envié a préstamo a Atlético Nacional. La operación se daría en forma de cesión por un año con opción de compra".



Sumado a lo del periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, de Semana y panelista en ESPN también confirmó los avances con Atlético Nacional, además de otro jugador que fue acercado y que viene de ser campeón con el Deportivo Pereira. "Nelson Deossa y Chipi Chipi fueron acercados a Nacional", escribió Pilar en su cuenta de Twitter.