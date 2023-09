Deossa, palpitó el duelo ante Junior: ‘Será muy especial para mí’

Nelson Deossa es uno de los jugadores que más se ha destacado en los últimos juegos con Nacional. El futbolista se ha reportado con gol en dos de los últimos tres partidos y por se espera que resalte en el duelo ante Junior de este domingo.



El atacante se ha vuelto un fijo para el entrenador William Amaral y ahora enfrentará a su exequipo al que recuerda con mucho cariño ya que se ganó el amor de los aficionados.



Pues bien, Deossa, en rueda de prensa previo al juego, aseguró que el duelo ante Junior será un partido muy especial.

“Va a ser un partido muy lindo. Es una sensación de poder enfrentarlo. No es una espinita, simplemente estoy agradecido con ese equipo. Voy a dar lo mejor de mí y defender estos colores. Va a ser un encuentro lindo, poder enfrentar al club donde uno estuvo y me mostraron cariño y hay que disfrutar esos momentos”, comentó el futbolista.



Por otro lado, habló de su gran momento en Nacional: “es algo muy lindo. Algo que se sueña y se trabaja con eso. A penas voy en camino de conseguir ese sueño. Y la verdad es disfrutar estos momentos, pero no dejarse llevar. Hoy hablan bien, pero mañana pueden hablar mal”.



Finalmente, el caldense aseguró que ante la gran actualidad espera sorprender y llegar a la convocatoria de Selección Colombia.



“Creo que ese sueño es uno de los más marcados que tiene uno y creo que eso se va dando. Me voy a preparar bien para cuando se dé el llamado hacerlo de la mejor manera. Ese sueño sigue ahí”, concluyó.