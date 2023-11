Deossa, a punto de su cuarta cesión: ¿culpa suya o de la mala suerte?

A veces resulta más fácil culpar al universo, a la mala fortuna, a las fuerzas externas que conspiran contra los buenos. A veces vale preguntarse si el equivocado es uno y no el cosmos.

Es el caso de Nelson Deossa, quien sigue siendo jugador de Atlético Nacional pero, con la llegada de Jhon Bodmer al banquillo, no ha vuelto a tener oportunidad. Oficialmente no hubo explicaciones, más allá de la explicación de que está sano y disponible. Otra cosa es que se acople al jefe.



¿A qué se debe su desplome? A su irregularidad. Con Amaral era protagonista, con Bodmer no y en ningún caso fue una injusticia, fue todo consecuencia de su rendimiento.



Lo cierto es que Nacional hace un par de meses esperaba ejercer una opción de compra, considerando que es un atacante potente de solo 23 años, pero ahora hay muchas dudas, empezando porque el jefe se inclinó por hombres como Robert Mejía y Eric Ramírez, considerando que todos están cedidos y sus contratos.



La pregunta es: ¿qué pasa con Deossa, cuyo talento no se discute, que no se consolida en ningún club? Lo triste es que este debe ser su mejor momento, con 46 partidos y 6 goles en el año, y ni así cambiaría su historia, que empezó en Atlético Huila y ya lo ha llevado por Estudiantes de La Plata y Junior de Barranquilla sin que logre quedarse. Vale recordar que con Estudiantes solo jugó 1 partidos y con Junior 21.



¿Qué pasará? Una vez terminen las competencias del verde habrá que sentarse con Bodmer y armar el plan para 2024.



¿Y quién se lo llevará? Según se especula, al tener que volver a Atlético Huila, que ahora está en Primera B, los nuevos dueños harían con él una jugada: lo llevarían a su franquicia, Independiente del Valle del Ecuador, para darle un roce internacional que permita sacarle algún beneficio antes del final de su contrato. Ya van tres intentos previos, ojalá su revancha sea en el cuarto intento.