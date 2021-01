Después del "agarrón", Nelino regresó al Chicó: 'se pidió disculpas'

Desde 2018 el jugador Nelino Tapia integra la plantilla de Boyacá Chicó, equipo con el que tuvo un "rifirrafe" en el que intervino la Asociación de Futbolistas Profesionales en Colombia. En diciembre pasado, Acolfutpro aseguró que el club ajedrezado no lo dejaba libre para fichar con otro club, a pesar de haber culminado con justa causa el contrato.

La situación se dio a conocer en una carta que el club boyacense dirigió a todos los clubes profesionales, indicando que el jugador Nelino Tapia tenía contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2022, razón por la cual se encontraba bloqueado y no podían negociar con él. Situación que recuerda otros casos en el fútbol colombiano como el de Rafael Carrascal.



Acolfutpro aseguró que el jugador barranquillero había terminado su contrato con Boyacá Chicó el 1 de diciembre de 2020 y "con justa causa, debido a que el club eludió el pago de sus obligaciones laborales". Destacó también la asociación que la institución le adeudaba desde mayo pasado el 50% de los pagos acordados.



Pese al "agarrón" entre Eduardo Pimentel, máximo accionista del club, y Acolfutpro, cada quien defendiendo su postura, este viernes a través de las redes sociales del club se dio a conocer que Tapia, de 29 años, seguirá con el equipo. El futbolista aclaró la situación.



"La vuelta al equipo y cómo me recibió la ciudad, fue de la mejor manera. Lastimosamente pasaron hechos que no eran de esperarse, se pidió disculpas y se habló. Gracias a Dios estoy acá de nuevo y me han hecho sentir que este es mi hogar, esperamos seguir adelante. Mis expectativas son las de todo el equipo, cuando se tienen resultados positivos podemos pelear y no solo pensar en el descenso, sino meternos en los ocho. Esperemos que se pueda dar este semestre", dijo.

Este sábado, a partir de las 2:00 pm, Chicó jugará el clásico boyacense frente a Patriotas, y Nelino haría parte de los convocados por Mario García para el encuentro.