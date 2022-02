Tolima y el VAR le amargaron la noche a Nacional: 0-1 en el Atanasio

Atlético Nacional cayó 0-1 con Deportes Tolima en la cuarta fecha de la Liga I-2022. Pese a la generación de ataque y volumen ofensivo del local, la visita estuvo atento a los huecos defensivos y tras un error colectivo y la virtud de Gustavo Ramírez, los pijaos volvieron a ganarle a los verdes en su casa y ante 36.204 espectadores. Sobre el final, Yeison Guzmán había empatado, pero el VAR anuló el gol por un fuera de lugar.

Con un gran marco de público, el partido arrancó con tensión y juego concentrado en el centro del campo. Al minuto 10, Atlético Nacional tuvo la primera aproximación frente al arquero William Cuesta, pero su remate cruzado pasó cerca del palo de la mano izquierda del golero visitante.



Sobre el minuto 17, Tolima se había acercado un par de veces sobre el arco de Nacional, la más aparatosa ocurrió en un choque entre Luis Miranda con Kevin Mier, quien se llevó la peor parte el atacante visitante. Sin embargo, el árbitro central Carlos Betancur no determinó que hubiera sido mala intención del arquero verde.



Al 23, un remate de media distancia de Yeison Guzmán, exigió al arquero Cuesta quien mandó la pelota al tiro de esquina. Con el pasar de los minutos, a ambos equipos les costaba generar opciones de gol, fue hasta el minuto 41 que Tolima se aproximó al arco rival, por medio de un remate de media distancia de Yohandry Orozco, aunque la pelota se fue desviada.



Sobre el final del primer tiempo y tras un tiro de esquina, Nacional estuvo muy cerca de irse arriba en el marcador, pero el arquero William Cuesta logró contener un remate de Jefferson Duque desde el sector izquierdo.



En la etapa complementaria, ingresó el paraguayo Gustavo Ramírez en lugar de Michael Rangel, el equipo de Ibagué salió con mucho ímpetu a jugar su partido, pero no era preciso. En tres minutos, habían generado tres aproximaciones sobre el arco de Kevin Mier. Nacional respondió con un par de ataques, pero le faltaba profundizar.



Al minuto 16, el paraguayo Ramirez abrió el marcador para el equipo de Ibagué con un potente remate desde la mitad de cancha, el atacante visitante aprovechó un descuido de Andrés Andrade y la salida de Kevin Mier. Tras el gol, Tolima empleó dos cambios, ingresaron el peruano Raziel Garcia y Jeison Lucumí en lugar de Yohandry Orozco y Luis Miranda. Nacional realizó su primera sustitución, ingresando Dorlan Pabón en lugar de Andrés Andrade.



Al minuto 20, Alejandro Restrepo mandó al terreno de juego a Giovanni Moreno y a Álvaro Angulo en lugar de Daniel Mantilla y Danovis Banguero. El cambio de Mantilla no le gustó a la afición, el ex La Equidad y Patriotas estaba haciendo un buen partido y era uno de los más desequilibrantes.



Al minuto 25, un centro de Yerson Candelo desde el sector derecho, por poco era el empate, pero la pelota pasó muy cerca del arco tolimense. Sobre el minuto 32, Nacional agotó sus cambios, se fue Jefferson Duque y Sebastián Gómez para darles paso a Ruyery Blanco y Nelson Palacio.



A cinco minutos del final, se fue Andrés Ibargüen en medio de una ovación de los 36.204 espectadores, para que ingresara Cristian Trujillo.



Tolima buscaba cortar tiempo y desesperar a su rival, el equipo pijao estaba sacando su negocio y para los locales, el tiempo, el marcador adverso y la impaciencia les jugaban en contra. Hasta que en el tiempo de descuento, Yeison Guzmán aprovechó un rebote para empujar la pelota al fondo de la red. Sin embargo, el árbitro Carlos Betancur fue avisado por el VAR y anuló la acción por un fuera de lugar de Álvaro Angulo.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportivo Pasto, mientras que Deportes Tolima recibe a Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8