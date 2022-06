Mao Molina le baja el pulgar a Gio Moreno de entrada: 'no lo pondría'

Atlético Nacional consiguió que la sanción impuesta a Giovanni Moreno por provocación en El Campín fuera postergada y pudiera estar disponible para afrontar la final ante Deportes Tolima.



Sin embargo, su presencia en el once titular no está cien por ciento segura a raíz de una lesión que acaba de superar. El exfutbolista Mauricio Molina habló al respecto y dejó clara su postura. ¿Utilizarlo desde el inicio o guardarlo? Gran interrogante que debe tener el técnico Hernán Darío 'Arriero' Herrera.



Mao mencionó en medio del programa Espn F90, que si estuviera en sus manos la decisión 'Gio 10' no sería inicialista en el Atanasio. "Yo no estoy tan seguro porque no sé de qué forma se ha entrenado Gio en la última semana, después de su lesión. Pesa un mes de inactividad, después de venir de una lesión muscular donde pierdes ritmo de juego, además ya es un jugador grande. Yo no lo pondría, no lo arriesgaría de entrada porque va a enfrentar un equipo muy físico y desde el primer tiempo se va a hacer un desgaste importante".



Y agregó que sí lo utilizaría pero para rematar el partido. "Más bien lo dejaría fresco para el segundo tiempo, que aproveche que los jugadores del Tolima físicamente estén un poco más desgastados y él con su talento pueda entrar a hacer la diferencia. Para el otro juego ya miraría su parte física y sería otra evaluación, pero ahora con la incertidumbre de cómo esté no lo pondría".