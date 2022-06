Marocco le propone varios nombres a Néstor Lorenzo para Selección

A propósito de la final del fútbol colombiano, cuyo partido de ida entre Atlético Nacional y Deportes Tolima se jugará este miércoles en el Atanasio Girardot, a Néstor Lorenzo ya le aconsejaron tener en cuenta algunos jugadores pensando en el nuevo proceso de la Selección Colombia, ¿de quiénes se trata?



En medio de Equipo F, programa de ESPN, el periodista Andrés Marocco mencionó el diálogo que sostuvo con el nuevo seleccionador de Colombia y reconoció sus ganas de trabajar de cara al Mundial de 2026. Aprovechó el momento para entregar algunos nombres, que a su juicio, merecen una oportunidad con la camiseta tricolor.

"Conversamos y es un buen tipo, está muy contento, tenía ilusión que un día se diera algo así. Dijo que desde ya está trabajando y está averiguando, es un reto esperanzador. Quiere al país y eso es lo que va a hacer Lorenzo, es un tipo bastante trabajador. Yo si quisiera que aprovechara el partido del miércoles y el domingo", dijo sobre la final que está por jugarse en la Liga Betplay I-2022, entre verdolagas y pijaos.



"Echarle la mirada a Sergio Mosquera, que ojalá juegue porque podría darle una mano a la selección; otro que me parece fantástico es Brayan Rovira, en una posición en la que no tenemos tanto. Y si me apura, Junior Hernández tiene cositas y laterales izquierdos no tenemos muchos. De Nacional, me encantaría que le echara una mirada a Sebastián Gómez que me parece que está haciendo las cosas muy bien y que sigan con el proceso de Yerson Candelo. (Kevin) Mier tiene proceso desde la Sub-17".



"Propongo nombres porque la final colombiana debe ser considerada como algo importante e información para el técnico", agregó Marocco no sin antes sumar un nombre más a la lista, el de Daniel Mantilla.