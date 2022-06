Elkin Murillo sorprendido con el Tolima de la final: ¿no se lo esperó?

El exfutbolista Elkin Murillo se refirió a la amplia victoria de Atlético Nacional en la final de ida de la Liga Betplay I-2022. Deportes Tolima salió duramente golpeado del Atanasio Girardot, con un 3-1 en contra que ahora tendrá que remontar en casa. La propuesta de Hernán Torres no resultó y el exdelantero que vistió la camiseta vinotinto y oro en 2010, le dejó un par de consejos para el juego de vuelta que será el domingo.

Murillo dialogó con el programa Primer Toque, de Win Sports, donde dejó su análisis del partido. "La sensación que le deja a uno es que son dos equipos muy aguerridos y con buena nómina. De pronto la postura que tenía el Tolima en este primer partido mucha gente no la esperaba, que era regalarle la pelota a Nacional y contragolpearlo. Nacional fue muy inteligente y Tolima la única opción que tenía era el juego directo con Plata. El doblaje que le hicieron a Ánderson, ahí marcó mucha diferencia".



Elkin no quiso tomar partido por uno de los dos finalistas, pero sí dejó claro que cualquier cosa puede pasar. "Al final consiguieron una diferencia, que para una final entre dos equipos que juegan bien al fútbol y que siempre están disputando título, es bastante amplia (...) Estos son dos grandes en el fútbol colombiano y van a estar en un buen escenario, y Tolima es fuerte de local. Para mí cualquiera de los que gane está bien. Este partido me dejó contento".



Finalmente, le dejó un consejo a Torres y sus dirigidos, pensando en remontarle a Nacional. "Tolima tiene que volver a mejorar la posesión de la pelota, volver a ser el de tener paciencia para ir al frente. Tiene buenos jugadores pero ahora es dónde uno dice qué tanto le puede durar la paciencia cuando tiene dos goles abajo y más ante un rival como Nacional que ha mejorado mucho en defensa. La llave más allá que esté por dos goles todavía está muy abierta. Nacional tiene todo a su favor, pero si se equivocan, Tolima ha mostrado salir de momentos difíciles".