Nacional quiere despejar dudas: salir campeón, un reto contra Pereira

Una derrota contra Jaguares de Córdoba, un triunfo contra el Deportivo Pereira en el primer partido de la Superliga y un empate ante el Deportivo Cali el fin de semana anterior, son los últimos antecedentes de un cuadro urgido en buenos resultados para cambiar la cara y la página de los hinchas, que, característico en un equipo grande, le exigen fuertemente títulos y excelentes marcadores, además de buen juego.



Para nadie es un secreto que los ánimos de los hinchas de Atlético Nacional están calientes más porque nadie entiende a qué juega el cuadro verdolaga con Paulo Autuori como su director técnico. No convence ni a exjugadores del equipo, ni tampoco a los seguidores que le exigirán con banderazos la obtención de su trofeo número 32 en su historia.

Atlético Nacional, gane o pierda, seguirá siendo el equipo más laureado, pero sin duda alguna, ante un club que apenas está haciendo su historia ganadora como lo es el Deportivo Pereira y con la ventaja mínima por el tanto de Andrés Felipe Román, esperan sacar el resultado, sabiendo que dos marcadores ayudan a los locales en este compromiso: es ganar o empatar. Haber golpeado al cuadro pereirano en condición de visita, le da la ventaja de tener en sus manos dos marcadores, mientras que a los dirigidos por Alejandro Restrepo solo les sirve vencer a su rival de cualquier manera.



En medio de una semana difícil en la que nadie parece confiar con el proyecto de Paulo Autuori, contrataciones, jugadores y estilo de juego del director técnico brasileño, apareció una voz autorizada como lo es la de León Darío Muñoz quien dijo que no convence la forma como está jugando, que un delantero que viene del fútbol boliviano no debe estar, y tiró dardos contra un club que está lleno de dudas, lleno de incertidumbre alrededor para afrontar el reto de conservar la ventaja.

La ilusión está a tope para conseguir el título que la afición exige en medio de malos tragos. Un banderazo desde el hotel de concentración comandado por los hinchas se llevará a cabo en busca de mejores resultados y claro está, quedarse con su trofeo número 32 en su historia para acrecentar su dominio copero. Para este compromiso, está confirmada la baja de Juan Felipe Aguirre por la expulsión recibida en el partido de ida, al igual que Yilmar Velásquez del Deportivo Pereira.



Así las cosas, la defensa estaría compuesta por la línea de tres característica que ha implementado Paulo Autuori con Cristian Zapata como el capitán, Sergio Mosquera, y el reemplazante de Juan Felipe Aguirre que será probablemente Cristian Castro Devenish. En el mediocampo, no habría problemas con la disponibilidad de Jhon Solís y Yéiler Góez que fue la dupla en la medular, y por los costados, los laterales extremos, Andrés Felipe Román y Danovis Banguero por donde pasó lo mejor del juego del cuadro verdolaga en la ida.



Ya en la parte ofensiva, Paulo Autuori tendrá que definir si juega con doble nueve, una fórmula que poco o nada sirvió en la ida con Francisco Da Costa y Jefferson Duque, este último que no pesó. Sin embargo, para este compromiso de vuelta, no podrá estar Da Costa por una lesión que lo sacó en camilla contra el Deportivo Cali. Sin dictamen oficial, los médicos mencionaron que fue un problema en los isquiotibiales. Su lugar podría ser tomado por Tomás Ángel al lado de Duque si Autuori quiere seguir con dos delanteros.



Alineación probable:



Kevin Mier; Cristian Castro Devenish, Sergio Mosquera, Cristian Zapata; Jhon Solís, Yéiler Góez, Andrés Román, Danovis Banguero, Jarlan Barrera; Jefferson Duque, Tomás Ángel. DT: Paulo Autuori.



Fecha: jueves 16 de febrero

Hora: 8:00 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports +

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)