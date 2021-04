Nacional, con equipo mixto, buscará adueñarse del liderato

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 3:30 de la tarde a Patriotas Boyacá, por la fecha 19 en la Liga I-2021. El conjunto verdolaga piensa en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo jueves contra Universidad Católica de Chile y para este encuentro conformó un plantel mixto. De ganar los verdolagas, aseguran el liderato del campeonato y ser una de las cabezas de serie en los cuartos de final.



"Patriotas es un rival duro, sabemos que están eliminados, cuentan con un técnico extranjero y como todos los rivales que se juegan la vida contra Nacional. Nosotros los debemos analizar muy bien y afrontar este partido con la mayor seriedad posible", señaló el asistente técnico Juliano Fontana.

18 jugadores fueron convocados por el técnico Alexandre Guimarães para afrontar este encuentro que cierra la fase de todos contra todos. En cuanto a las novedades, se destaca el arquero Sebastián Guerra, el lateral Hayen Palacios, los volantes Jímer Fory, Agustín Cano y Déinner Quiñones. Jarlan Barrera y Emmanuel Olivera llegaron a su quinta tarjeta amarilla, con lo cual, pagarán sanción en esta jornada.



Sobre los convocados, el brasileño explicó que “seguramente habrá rotaciones, porque es necesario para afrontar la Liga y la Copa Libertadores. La nómina nuestra es buena. Nosotros cuando planteamos una metodología de trabajo, observamos la nómina. Acá tenemos una nómina muy fuerte de 27 jugadores en gran nivel”.



Datos entre Atlético Nacional y Patriotas FC



Por Liga, Atlético Nacional y Patriotas se enfrentaron en 17 ocasiones, donde los verdolagas ganaron en 10 oportunidades, frente a cuatro de los boyacenses y tres encuentros terminaron igualados.



Atlético Nacional nunca ha perdido jugando como local frente a Patriotas, desde el ascenso de estos últimos a la Primera División (seis victorias, dos empates). En seis de estos ochos partidos, Nacional no encajó goles, incluyendo los tres últimos enfrentamientos de la racha.



Los verdes no han perdido como local en Primera División en 2021 (siete victorias y un empate). En cinco de los ocho partidos que jugó en casa, Atlético Nacional ganó sin encajar goles.



Cuatro de cada diez goles de Atlético Nacional en la Liga I-2021 fueron anotados en el tramo final del partido (minuto 30 al 45 del segundo tiempo, incluyendo el tiempo agregado), esto representa el mayor porcentaje de un equipo en la competición (40 por ciento). En total el cuadro de Medellín ha anotado 12 de sus 30 goles en este intervalo.



Patriotas viene de empatar a uno frente a Once Caldas diciendo adiós a una racha de 14 partidos en Primera A sin igualdades (cinco victorias, nueve derrotas), su mayor racha al respecto en el torneo desde su acceso en 2012.



Jesús Arrieta ha participado en cuatro goles en sus últimos cuatro partidos en la Liga I-2021 (tres goles y una asistencia), facilitándole a su equipo seis puntos en este intervalo. Sin ellos, Patriotas ocuparía actualmente la penúltima posición del campeonato.

Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Nicolás Hernández, Juan David Cabal; Michael Chacón, Agustín Cano, Hayen Palacios, Vladimir Hernández, Neyder Moreno, Alex Castro; Tomás Ángel.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 3:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



T.V.: WIN Sports.





