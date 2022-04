Nacional recibe a Once Caldas: segundo round del duelo libertador

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 6:05 de la tarde a Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga I-2022. Luego de enfrentarse por al Copa, verdolagas y albos vuelven a medirse en el Atanasio, en un duelo donde los antioqueños quieren asegurar el liderato y los caldenses pretenden mantener su casilla en el grupo de los ocho.

Sin mucho misterio, Hernán Darío Herrera develó la nómina titular para este encuentro. Con 19 jugadores, el equipo verde quiere una nueva victoria en el Atanasio. En cuanto a las novedades, regresa Emmanuel Olivera, luego de padecer una virosis durante esta semana. Mientras que Juan David Cabal, fue expulsado contra Águilas Doradas, donde fue sancionado con dos fechas por parte de la Dimayor. Pese a la alta médica de Felipe Aguilar, el cuerpo técnico decidió no citarlo y darle un tiempo más de recuperación.



"Para que no se dañaran la cabeza, les di la alineación, no es un secreto jugar con los mismos, prendo el TV veo jugar al Real Madrid a los mismos, al Manchester City y juegan los mismos, el secreto es lo que se hace durante la semana de trabajo", comentó el estratega antioqueño.



"Al rival lo conocemos, por eso di la alineación antes, ellos saben nuestro funcionamiento y todo depende de lo que pueda suceder con los jugadores en el campo de juego. A Felipe Aguilar le voy a dar más tiempo para los otros partidos que siguen", remarcó el técnico Hernán Darío Herrera.



Además, "el cuerpo técnico y los médicos estamos trabajando para que todos estén en el mismo nivel. Nunca descuidamos a los emergentes, son emergentes porque solo podemos jugar con 11. Los demás deben estar dispuestos para cuando les toquen jugar, logren hacerlo de la mejor manera. Estoy preocupado porque Nacional salga adelante, que en que pueda continuar o no como técnico".



Por su parte, Nelson Palacio fue citado para este encuentro y aunque tiene una competencia dura, el jugador se lo toma con calma. "Los compañeros en mi posición están recuperados, para ser titular debo estar mejor que ellos, trabajando a día a día. Con mucho esfuerzo, sé que ese momento va a llegar. Tener dos torneos es una posibilidad para que más jugadores tengan competencia, todo depende de ganarnos la confianza del entrenador. Cuando uno llega a Nacional, la competencia será muy dura, donde el mejor debe jugar. Hay que tener paciencia para aprovechar las oportunidades".



El mediocampista señaló que "Aparte de mi posición como volante, sé jugar como lateral, como central. Son posiciones que conozco, que debo potenciar y con trabajo, espero poder potenciarlas. Me siento capacitado para alcanzar el nivel como el de Sebastián Gómez. Yo me adapto al sistema de juego que pide el entrenador, desde donde me toque, debo brindar lo mejor".



Palacio vive el día a día en la competencia y como un hincha más, con admiración y respeto por sus compañeros. "De los jugadores que más admiro, estoy compartiendo con (Alexander) Mejía, con ‘Gio’ (Moreno), con Dorlan (Pabón), son jugadores muy importantes para el club. Con ellos aprendo mucho, saco provecho en cada entrenamiento. La relación con el profesor Hernán Darío Herrera es muy buena. Cuando vea que esté mejor, jugaré. Por ahora, hay compañeros que están mejor y esos son los que están jugando".



Datos entre Atlético Nacional y Once Caldas



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Once Caldas han disputado 207 partidos, de los cuales, el conjunto verdolaga se impuso en 95 contra 63 del equipo albo y 49 empates. En cuanto a goles anotados, 307 fueron para los antioqueños contra 272 de los caldenses.



La última victoria de Once Caldas en Primera División en campo de Atlético Nacional fue en agosto de 2015 (1-2). Desde entonces, ya son cinco duelos sin derrota para los de Medellín como local ante Once Caldas (cuatro victorias, un empate), dejando su arco en cero en todos ellos.



Atlético Nacional cayó en su partido más reciente ante Águilas Doradas (1-0), cortando así una racha de seis encuentros sin derrotas (cinco victorias, un empate). El conjunto verdolaga podría enlazar derrotas por primera vez en esta Liga I-2022.



Once Caldas derrotó a Cortuluá en su último partido de la Liga I-2022 (1-0), cortando una racha de cinco encuentros sin victoria (dos empates, tres derrotas). Los caldenses buscan enlazar victorias por apenas segunda vez en esta edición, tras haberlo conseguido ya en febrero (vs Independiente Medellín y Junior).



Atlético Nacional es el equipo que más goles han marcado dentro del área rival (23, contando penales) y es el que menos tantos han recibido dentro de su área (siete, contando penales).



Marlon Piedrahita, de Once Caldas, ha realizado 10 remates de falta directa en esta Liga I-2022, al menos cuatro más que cualquier otro jugador del torneo. Sin embargo, ninguno de esos intentos ha terminado en gol.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier, Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Cristian Castro, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Gio Moreno, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla y Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)

VAR: Ricardo García (Santander)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8