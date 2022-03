Duelos sin dueño: rachas más largas de empates en clásicos antioqueños

Uno de los clásicos más apasionantes en el fútbol colombiano, es el de Antioquia, donde Atlético Nacional e Independiente Medellín buscan llevarse los puntos y el honor de la capital antioqueña. Sin embargo, a lo largo de los 323 partidos oficiales que ambos se han enfrentado ya sea por Liga o por Copa, durante varios lapsos de tiempo, el empate fue la constante.



Actualmente, el clásico antioqueño suma cuatro empates consecutivos, de lograrse una nueva igualdad, este periodo que va desde el 29 de febrero de 2020 hasta el momento, sería la etapa con más empates en la historia de estos encuentros. Nacional no celebra desde el 20 de febrero de 2020 cuando se impuso como visitante por 1-3, mientras que el DIM no le gana a los verdolagas desde el 6 de octubre de 2018, en esa oportunidad, el poderoso se impuso por 2-1, llevándose la taquilla y los puntos.



A continuación, repasaremos las otras rachas de cuatro empates consecutivos en los clásicos antioqueños y qué equipo la logró romper. La tendencia, muy estrecha:



La primera racha de cuatro empates consecutivos en los clásicos arrancó el 21 de julio de 1974 al 26 de junio de 1975, en estos juegos los marcadores fueron de: 1-1, 1-1, 3-3 y 0-0. El 24 de agosto de 1975, el DIM ganó el clásico por 0-1. Poniéndole fin a poco más de un año sin triunfos en este derbi paisa.



La segunda racha arrancó el 27 de agosto de 1986 al 30 de noviembre de 1986, en estos partidos los marcadores fueron de: 0-0, 1-1, 0-0 y 0-0. El clásico siguiente lo ganó el DIM, como visitante por 1-2, el 15 de marzo de 1987, cortando una racha sin triunfos cercana a los siete meses.



La tercera racha se dio entre 20 de junio de 1999 al 8 de diciembre de 1999, en estos encuentros los marcadores fueron de: 1-1, 0-0, 1-1, 0-0. El clásico siguiente se lo llevó Nacional ganando 1-0 el 12 de diciembre de 1999, un juego que le dio el pase a la final del campeonato, el cual ganó.



La cuarta racha se dio entre el 13 de febrero al 24 de agosto de 2002, en estos cuatro partidos, los marcadores fueron de: 1-1, 1-1, 0-0, 0-0. El juego siguiente a este intervalo lo ganó Nacional por 1-2, el 11 de marzo de 2003, cortando una racha de poco más de un año sin vencedor en el clásico.



La quinta racha fue entre el 27 de noviembre de 2008 al 16 de abril de 2009, los resultados fueron de: 1-1, 0-0, 0-0, 3-3. El clásico siguiente lo ganó Nacional 1-2, el 13 de mayo de 2009.



La sexta racha hasta el momento va desde el 29 de febrero de 2020, donde van cuatro partidos y poco más de dos años. Comparando los tiempos de las otras rachas, esta es la más larga en tiempo que no hay ganador en el clásico antioqueño. Los resultados han sido: 1-1, 0-0, 1-1, 0-0.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8