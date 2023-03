Nacional-Medellín, prometedor derbi paisa que llega en mejor momento

El clásico antioqueño no podría llegar en un mejor momento. Atlético Nacional e Independiente Medellín se retarán este sábado en el Atanasio Girardot, después de sumar importantes victorias en la última jornada. Sin duda darán pelea en la versión 312 del derbi paisa. Uno busca la punta y otro entrar a los ocho.



El partido que será a las 6:20 pm enfrenta a Paulo Autuori y David González después de cuatro años, pero las cosas ahora son muy diferentes. El exarquero del DIM ahora es el entrenador. Aquel 24 de abril de 2019, con David en la titular, los verdolagas se llevaron la victoria con gol de Pablo Ceppelini.



La historia reciente da cuenta de un triunfo de Nacional por 3-2 en octubre de 2022. Los goles fueron obra de Sebastián Gómez, quien se apuntó dos, y Nelson Palacio. Por DIM descontaron Luciano Pons y Vladimir Hernández (hoy en Junior).



De hecho, la última vez que el poderoso se quedó con un triunfo ante Nacional fue en la fecha 10 de la Liga II-2022, oficiando como local en el Atanasio. Ese día hubo lluvia de goles y los rojos se impusieron 4 a 3. Doblete de Díber Cambindo y anotaciones de Andrés Cadavid y Pons, mientras que por los verdes anotaron Dorlan Pabón y Jefferson Duque por dos.

Novedades en los equipos



En un reciente informe médico, Atlético Nacional confirmó que tiene a siete jugadores inhabilitados, entre ellos Jarlan Barrera, quien después de volver al gol ante Deportivo Pereira en la fecha anterior, sufrió una lesión muscular que lo sacará al menos seis semanas de las canchas.



Además de Jarlan, Autuori tampoco podrá contar con los lesionados Brahian Palacios, Jhon Duque, Sergio Mosquera, Francisco da Costa, Álvaro Angulo y Ewill Murillo, además de Nelson Palacios quien está con Selección Colombia en la gira por Asia.



Para enfrentar al DIM el técnico decidió excluir a Yerson Candelo y Jayder Asprilla para darle paso a Yéiler Goez, Yair Mena y Gianfranco Peña. Los verdolagas son cuartos en la clasificación con 16 unidades, a 3 del líder América de Cali.



Si en Nacional llueve en Medellín no escampa. Si bien el equipo de David González llega inspirado por los últimos resultados, también tiene grandes bajas en la jornada de clásicos. El '10' Andrés Ricaurte fue operado este viernes en su rodilla izquierda y estará de baja de cuatro a seis semanas.



El poderoso no tendrá cambios en relación al equipo que tuvo ante Jaguares. González convocó a los mismos 18 jugadores. Llegarán al clásico tras clasificarse a fase de grupos de Libertadores y tras vencer a Jaguares con gol de Ever Valencia. Son décimos en la tabla de posiciones con 11 puntos a 2 del octavo.



El dato del clásico antioqueño



Nacional llega con 127 victorias y 412 goles a favor mientras que Medellín ha ganado 85 versiones del clásico. El máximo goleador del derbi paisa es Víctor Hugo Aristizábal quien sumó 19 tantos.



A. Nacional vs I. Medellín

Día: Sábado, 25 de marzo

Hora: 6:20 pm

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jhon Ospina

TV: Win +



Alineaciones probables

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Román, Cristian Castro, Cristian Zapata, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Deossa; Dorlan Pabón, Jhon Solís, Jader; Jefferson Duque.

Ind. Medellín: Andrés M. Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado; Emerson Batalla, Felipe Pardo, Ever Valencia; Luciano Pons.