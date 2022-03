Clásico antioqueño en el Atanasio: Nacional y DIM van por el honor

Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín, por la décima fecha en la Liga I-2022. Los verdolagas no pasan por un buen momento y buscarán salir de la mala racha frente al poderoso que acumula una racha de cinco victorias consecutivas en el Atanasio. Este encuentro se disputará el domingo 6 de marzo a las 8:15 de la noche.

Nacional, a sacar fuerzas de sus flaquezas en el derbi paisa



Con técnico interino y varias bajas en su plantel, Atlético Nacional buscará un triunfo que le permita salir de este mal momento deportivo. No se esperan muchos cambios con respecto al último partido en la Copa Libertadores frente a Olimpia de Paraguay. Jímer Fory no podrá estar tras ser expulsado en el último encuentro de Liga contra Atlético Bucaramanga.



Hernán Darío Herrera dirigirá este encuentro, luego que prescribiera la sanción pendiente de una fecha que había sufrido cuando tuvo el primer interinato en Nacional en el segundo semestre de 2018.



Tras la eliminación en la Copa Libertadores, Jarlan Barrera remarcó que “esto es de nosotros, lo sabíamos, no creo que nos haya afectado mucho el cambio de entrenador. Lo asumimos, el compromiso es con el club, con la hinchada. Queremos disculparnos con el club y la hinchada que demostró ser la mejor del país y no pudimos retribuirles con fútbol. Por momentos, no tuvimos la calma que debíamos tener en marcar el primer gol, mover bien el balón, que lo sabemos hacer y esto es de meterla, no pudimos. Todos tuvimos oportunidades, asumo mi responsabilidad de esta dolorosa eliminación”.



Previo a este partido, Atlético Nacional no realizó conferencia de prensa y tampoco hablaron con referencia al clásico antioqueño.

Independiente Medellín con la misión de reflejar su gran nivel jugando en el Atanasio



Tras imponerse en cinco encuentros, Deportivo Independiente Medellín es el único equipo de la Liga que tiene el cien por ciento de rendimiento, han anotado 12 goles y recibieron un gol. Aunque por taquilla serán visitantes, Julio Comesaña y los dirigidos buscarán continuar con esa racha positiva y lograr tras poco más de cuatro años, volverse a imponer en el clásico antioqueño. En cuanto a las novedades, Andrés Ricaurte no logró llegar a este partido y en la convocatoria ingresaron los jugadores Yesid Díaz y Yulián Gómez. Se mantienen el resto de jugadores que estuvieron concentrados para el partido anterior contra Águilas Doradas.



Julio Comesaña detalló que “contra Águilas fuimos eficaces y eso es muy valioso, ellos tuvieron más la pelota, pero nosotros logramos concretar las opciones y ahí está el mérito del resultado. Trabajamos para conseguir los resultados y creo que aprendimos a sortear dificultades en los partidos, sin desesperarnos, sin enloquecernos, mostrando jerarquía y oficio”.



En cuanto al rival, Comesaña señaló que “los clásicos tienen un condimento especial y es la emoción que juega una parte importante. Son dos equipos de la región, cada uno se juega lo suyo, nosotros nos estamos estabilizando, ellos están buscando salir de un momento duro, de incertidumbre. No cualquiera dirige acá, son clubes especiales y se habla mucho de eso. Quiero ganar y en especial, quiero que sea una fiesta del fútbol antioqueño, los dos partidos anteriores que estuve, hubo fiesta, hubo entrega, hubo fútbol y qué lindo que todos los hinchas se vayan en paz”.



Además, “me gusta que se juegue, no me interesa hacer tiempo, esas cosas no suman. Si ganamos, estaremos felices, si no, aceptaremos las cosas, que no haya nada feo, ni trampa ni nada”.



Proyectando los próximos partidos, el técnico uruguayo remarcó que “de local veo un equipo estable y como veo que no haya necesidades de hacer modificaciones por lesiones y demás, no lo haré”.

Datos entre Atlético Nacional e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Atlético Nacional e Independiente Medellín disputaron 307 partidos con 125 triunfos para los verdolagas contra 84 del poderoso y 98 empates. El conjunto nacionalista anotó 413 goles, mientras que los rojos celebraron en 343 oportunidades.



Atlético Nacional suma nueve clásicos sin caer ante Independiente Medellín en Primera División (cuatro victorias, cinco empates), su mejor racha ante su gran rival desde 2004-2006, tiempo en el que enlazó 12 encuentros sin perder ante ellos (nueve victorias y tres empates).



Atlético Nacional cayó en su partido más reciente ante Atlético Bucaramanga (3-1), pero aún no ha enlazado derrotas por Liga en lo que va de 2022. La última vez que el conjunto verdolaga encadenó derrotas en la fase de todos contra todos en la categoría fue en octubre de 2020 (dos derrotas fuera de casa).



Independiente Medellín ha alternado victorias y derrotas en los nueve partidos que lleva disputados en esta Liga I- 2022 (cinco victorias, cuatro derrotas). La última vez que el DIM repitió resultado en la división fue en sus últimos dos juegos disputados de la Liga II- 2021 (dos empates).



Atlético Nacional es el equipo con mayor porcentaje de acierto de pases en esta Liga I- 2022 (84,2 por ciento -3473/4126) y el segundo con mayor posesión promedio (58,3 por ciento), por detrás de Millonarios (58,5 por ciento).



Independiente Medellín derrotó por 4-0 a Águilas Doradas en su partido más reciente de esta Liga I-2022, siendo la primera vez que marca al menos de cuatro goles en un partido de la primera división desde octubre de 2020 (4-1 vs Cúcuta Deportivo).



El primer clásico antioqueño por Liga se disputó el 12 de septiembre de 1948 en el estadio San Fernando de Itagüí, con goleada roja por 0-3. Los goles fueron de José de Jesús Zapata y Manuel Marín en dos oportunidades.



El máximo artillero de los clásicos es Víctor Aristizábal con 19 goles, lo sigue John Jairo Tréllez con 14 goles, Gustavo Santa con 11 goles, Jorge Horacio Serna con 9 goles.



Néider Morantes fue el primer jugador en ganar un título oficial con ambos clubes; el Campeonato colombiano 1999 con Nacional y el Torneo Apertura 2004 con el Independiente Medellín.





Alineaciones probables



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Ruyery Blanco.

D.T. (E): Hernán Darío Herrera.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Jean Pineda, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8