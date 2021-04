Brayan Córdoba pide pista en la defensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional enfrentará este domingo a La Equidad por la ida de los cuartos de final en la Liga I-2021. Los verdolagas afrontarían este compromiso con una nómina mixta pensando en el juego del próximo miércoles por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021 frente al Club Nacional de Uruguay. Uno de los hombres que podrían sumar minutos es Brayan Córdoba, el canterano poco a poco se afianza en la idea del técnico Alexandre Guimarães y confía en mostrar su talento y poner a ‘dudar’ al brasileño.

“Es una competencia sana, mis compañeros lo están haciendo muy bien y cuando tengo la oportunidad también lo hago bien, así que lo más importante es que el equipo esté bien. Todo depende de la decisión del técnico y el equipo que arranque contra La Equidad lo hará de la mejor manera”, indicó Córdoba, quien acumula 28 partidos jugados, traducidos en 1.637 minutos disputados con los antioqueños.



Sobre su función en la cancha sea como lateral o como central, Córdoba precisó que “dependiendo de lo que me quiera el profesor, me desempeño tanto de lateral como central, me entreno de la mejor manera. Pero en una posición que me sienta más cómodo es la de línea de tres por un costado”.



En cuanto al compromiso contra los ‘aseguradores’, Brayan comentó que “será una gran llave, tenemos un picadito con La Equidad porque la vez pasada que jugamos contra ellos en Zipaquirá, no logramos mostrar nuestro juego, entonces ahora en Techo confiamos en hacer un mejor partido y poder marcar diferencia”.



Además, “todo el plantel está comprometido con los dos torneos, estamos confiados para hacer un gran partido contra La Equidad y conseguir la victoria. Siempre trato de mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que tenga, sea en la Liga o en la Copa Libertadores”.



En lo personal, el jugador señaló que “el cuerpo técnico está confiando en mí, como con cualquiera de mis compañeros. He estado mejorando en la aplicación en el campo de juego y que me ha servido para desempeñarme mejor”.



Finalmente, el canterano verdolaga opinó que “a todo futbolista le gusta la continuidad, a veces la parte física te condiciona, pero es muy importante aprovechar cada oportunidad que tenga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8