Nacional sumó con suspenso y se metió en los ocho: 1-1 frente al Cali

Deportivo Cali le arañó un punto a Nacional en Medellín. El gol de Andrés Arroyo, en el segundo tiempo, sentenció el 1-1, después del golazo que firmó Dorlan Pabón en la etapa inicial. Harlen 'Chipi Chipi' Castillo fue la gran figura de su equipo atajando varias pelotas, entre ellas un penalti.

Nacional padeció temprano contra un agresivo Cali, que metió unos cuantos centros peligrosos. A los 8 minutos, Aldair Gutiérrez metió un centro para José Caldera, quien cabeceó ante la pasividad de la defensa. La pelota pasó muy cerca al vertial derecho del arquero, en una clara advertencia para 'Chipi Chipi' Castillo.



Sobre los 13', Dorlan Pabón metió un pase entre líneas para Jarlan Barrera, quien apareció por sector derecho y asistió a Yerson Candelo, que remató cruzado y para la suerte de Kevin Dawson, el balón se fue a un costado.



Los verdolagas insistieron y sobre los 23 minutos, Danovis Banguero apareció por izquierda en conexión con Jader Barbosa y tras ganarle la posición a Caldera, metió un centro que Candelo no conectó pleno. Daniel Mantilla que llegaba desde atras, terminó salvando al córner.



Después de una serie de errores del Cali, Nacional aprovechó el puso el 1-0. Mala entrega de Rafael Bustamante y en un fallido intento de Mantilla por controlar, la pelota terminó en poder de Dorlan Pabón tras el ligero toque de Nelson Palacio. El volante castigó con un bombazo de pierna derecha, que instaló por todo el ángulo.



Antes de irse al descanso, Jarlan Barrera avisó a Dawson con un tiro libre. Buen cobro que por muy poco enloquece al Atanasio Girardot. Todos, incluido Paulo Autuori, gritaron un gol que no fue.



En 5 minutos del segundo tiempo, Andrés Arroyo igualó las cosas en Medellín. La jugada nació en un error de Palacio en la salida, pelota de Bustamente para Kevin Velasco y posterior centro de Gutiérrez. Arroyo se desprendió de la marca de Cristian Zapata y la empujó al fondo.



Nacional se quedó con diez jugadores después de la expulsión de Candelo y desde ahí empezó a nadar contra la corriente. Transcurría el minuto 79 cuando se dio una mano en el área. Zapatazo de Caldera con destino de gol que desvió Jader Barbosa. Revisión del VAR y el árbitro sancionó penalti.



Kevin Velasco se encargó del cobro y Harlen Castillo protagonizó una impresionante atajada para mantener el 1-1. El partido se calentó sobre el remate y Jhon Vásquez terminó expulsado tras la agresión a Pabón. Sin embargo, no todo estaba escrito.



Para ponerle más dramatismo al empate de verdes, Luis Matorel sancionó un penalti a favor del Cali, después de un presunto manotazo de Zapata en la cara de Germán Mera. El árbitro fue llamado por el VAR y reversó su decisión.



Al final, Nacional salvó un punto en casa y se metió entre los ocho de Liga Betplay I-2023, al llegar a 5 puntos. Cali hizo lo propio y escaló; ahora es decimosexto con 2 puntos en dos juegos.