Vladimir Hernández lucha por un puesto en la titular de Nacional

Exigido por la fuerte competencia que hay en el ataque, Vladimir Hernández toma como un reto el competir por un puesto en la titular de Atlético Nacional, para el araucano todo lo da la paciencia, el trabajo y los entrenamientos para poner en ‘líos’ a Alexandre Guimarães. "Poco a poco nos estamos acoplando, los últimos triunfos nos dan la motivación necesaria para afrontar estos juegos difíciles de Liga", remarcó Hernández.

Sobre el partido de este domingo en Bogotá, contra Millonarios, Vladimir señaló que "como todo clásico, el partido contra Millonarios será muy duro. En mi carrera tuve la oportunidad de anotarle muchas veces y espero que vuelva a hacerlo este domingo. Los clásicos en Nacional son con Millonarios, América y Medellín. Contra América son los partidos que más disfruto, les he podido marcar, a Millonarios también le convertir, días antes se sienten esas 'cosquillitas' y las ganas de hacerlo de la mejor manera".



En cuanto a la competencia que hay con hombres como Andrés Andrade y Jarlan Barrera, el ex Junior y Santos de Brasil comentó que "todo es cuestión de trabajar y esperar el momento. En ataque, los compañeros lo están haciendo muy bien, he tenido la posibilidad de jugar por izquierda, por derecha y cerca de la primera zona. Cuando me toque, espero aprovechar la oportunidad de jugar".



Además, "en lo personal, he ido en otras posiciones del campo, donde no estuve con otros entrenadores. El presente arriba es muy bueno, hay una competencia muy sana y cada uno nos apoyamos para conseguir los resultados".



Aunque falta una semana para el clásico antioqueño frente al DIM, Vladimir está enterado de la situación compleja que vive el conjunto rojo por la cantidad de contagiados por covid-19. El atacante ya pasó por esa enfermedad y considera a sus colegas que están atravesando este duro momento. "El clásico con Medellín está lejos, vamos partido a partido, estamos pensando lo que es Millonarios. Cuando pasan estas situaciones de los contagios son muy duros, nos pasó y es muy complejo".



El atacante también opinó sobre lo que viene en la Liga y la Copa Libertadores, donde volverán a medirse contra un equipo paraguayo, esta vez Libertad. "El profesor tomará las mejores decisiones, se vienen una seguidilla de partidos, nos estamos enfocando en conseguir buenos resultados en la Liga y luego medirse contra Libertad, un equipo con mucha garra, sabemos lo que nos vamos a jugar, un paso a la fase de grupos. Debemos asegurar la clasificación en la Liga, estando en la parte de arriba, esta seguidilla será muy importante para ir con tranquilidad a afrontar la serie contra Libertad en la Copa Libertadores".



Vladimir, anotó el último gol de Nacional contra Millonarios en El Campín, fue el 9 de marzo de 2019, por la novena fecha de la Liga I-2019. Fue al minuto 37 del primer tiempo, abriendo el marcador, que luego igualaría el paraguayo Roberto Ovelar a diez minutos de concluir el encuentro.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8